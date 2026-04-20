Την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον ο δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ - Τι θα συζητηθεί
Οι δύο πλευρές θα συναντηθούν με το βλέμμα σε οριστική συμφωνία ειρήνης, γεγονός που θα αποτελέσει ιστορικό ορόσημο για την Μέση Ανατολή.
Την Πέμπτη 23 Απριλίου στην Ουάσιγκτον θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.
Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λάιτερ, και ο πρώην πρέσβης του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Σιμόν Καράμ, όπως μεταδίδει η Jerusalem Post.
Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε σήμερα πως οι απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ έχουν στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών και της ισραηλινής κατοχής στον νότιο Λίβανο.
«Η επιλογή των διαπραγματεύσεων έχει στόχο να υπάρξει τέλος στις εχθροπραξίες και στην ισραηλινή κατοχή σε περιοχές του νοτίου Λιβάνου, και να αναπτυχθεί ο στρατός μέχρι τα διεθνή (διεθνώς αναγνωρισμένα) σύνορα», τόνισε ο Αούν.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας του Λιβάνου, ο πρώην πρεσβευτής του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, Σιμόν Καράμ, θα είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Λιβάνου «στις διμερείς διαπραγματεύσεις» που «θα διεξαχθούν ξεχωριστά» από άλλες συνομιλίες, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σημειώνεται ότι από τις 16 Απριλίου, Ισραήλ και Λίβανος βρίσκονται σε εκεχειρία διάρκειας 10 ημερών. Αντικείμενο συζήτησης του δεύτερου γύρου συνομιλιών είναι, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση μιας συμφωνίας μόνιμης ειρήνης, η διαχείριση της Χεζμπολάχ, η οριοθέτηση των χερσαίων συνόρων μεταξύ των δύο χωρών, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στον Λίβανο και η συγκρότηση ενός διεθνούς μηχανισμού εποπτείας για την τήρηση των συμφωνηθέντων.