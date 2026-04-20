Την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον ο δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ - Τι θα συζητηθεί

Την Πέμπτη 23 Απριλίου στην Ουάσιγκτον θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λάιτερ, και ο πρώην πρέσβης του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Σιμόν Καράμ, όπως μεταδίδει η Jerusalem Post.

The second meeting between Israel and Lebanon will take place on Thursday in Washington, with the participation of Israeli Ambassador Yechiel Leiter and the Lebanese Ambassador Nada Hamadeh Moawad, the Jerusalem Post has learned. — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) April 20, 2026

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε σήμερα πως οι απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ έχουν στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών και της ισραηλινής κατοχής στον νότιο Λίβανο.

«Η επιλογή των διαπραγματεύσεων έχει στόχο να υπάρξει τέλος στις εχθροπραξίες και στην ισραηλινή κατοχή σε περιοχές του νοτίου Λιβάνου, και να αναπτυχθεί ο στρατός μέχρι τα διεθνή (διεθνώς αναγνωρισμένα) σύνορα», τόνισε ο Αούν.

Φωτό: Reuters

Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας του Λιβάνου, ο πρώην πρεσβευτής του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, Σιμόν Καράμ, θα είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Λιβάνου «στις διμερείς διαπραγματεύσεις» που «θα διεξαχθούν ξεχωριστά» από άλλες συνομιλίες, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Φωτό: Reuters

Σημειώνεται ότι από τις 16 Απριλίου, Ισραήλ και Λίβανος βρίσκονται σε εκεχειρία διάρκειας 10 ημερών. Αντικείμενο συζήτησης του δεύτερου γύρου συνομιλιών είναι, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση μιας συμφωνίας μόνιμης ειρήνης, η διαχείριση της Χεζμπολάχ, η οριοθέτηση των χερσαίων συνόρων μεταξύ των δύο χωρών, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στον Λίβανο και η συγκρότηση ενός διεθνούς μηχανισμού εποπτείας για την τήρηση των συμφωνηθέντων.