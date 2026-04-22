Προπαρασκευαστική συνάντηση Λιβάνου - Ισραήλ - ΗΠΑ αύριο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Την Πέμπτη 23 Απριλίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν νέες επαφές μεταξύ Λιβάνου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τη λιβανική πλευρά, βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε πρόοδο στις συνομιλίες είναι η πλήρης παύση της ισραηλινής επιθετικότητας, η πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το λιβανικό έδαφος, η απελευθέρωση όλων των Λιβανέζων κρατουμένων και η ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στον νότο.

Ο Αούν φέρεται να ξεκαθάρισε επίσης ότι «η διατήρηση της πολιτικής ειρήνης αποτελεί κόκκινη γραμμή», υπογραμμίζοντας ότι η Βηρυτός δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσωτερική αποσταθεροποίηση ή νέα σύγκρουση στο εσωτερικό του Λιβάνου.

Η αυριανή προπαρασκευαστική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο πρεσβευτών, με τη συμμετοχή της Λιβανέζας πρέσβειρας στην Ουάσιγκτον, ενόψει ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών για την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Η Βηρυτός επιδιώκει η προσωρινή κατάπαυση του πυρός να μετατραπεί σε πιο μόνιμη συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων, απελευθέρωση κρατουμένων και οριοθέτηση συνόρων.

Παράλληλα, η λιβανική ηγεσία επιμένει ότι οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία πρέπει να βασίζεται στην πλήρη κυριαρχία του κράτους και στην αποκλειστική παρουσία του λιβανικού στρατού στον νότο, απορρίπτοντας σενάρια που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εσωτερική ένταση.