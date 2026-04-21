Πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν: Παρατείνει την εκεχειρία ο Τραμπ – Παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός

Σε μια κίνηση πουακροβατεί ανάμεσα στη διπλωματική ελπίδα και την πολεμική προπαρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, ανταποκρινόμενος σε σχετικό αίτημα των αρχών του Πακιστάν. Παρά την προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε πλήρη ισχύ, διατηρώντας την Τεχεράνη σε κατάσταση στραγγαλισμού.

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ

Με βάση το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά διαλυμένη, όχι απροσδόκητα, και, κατόπιν αιτήματος του Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του Πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν, μας ζητήθηκε να αναβάλουμε την Επίθεσή μας στη Χώρα του Ιράν μέχρι να μπορέσουν οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί τους να καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση. Ως εκ τούτου, έδωσα εντολή στον Στρατό μας να συνεχίσει τον Αποκλεισμό και, από κάθε άλλη άποψη, να παραμείνει έτοιμος και ικανός, και ως εκ τούτου θα παρατείνω την Κατάπαυση του Πυρός μέχρι να υποβληθεί η πρότασή τους και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

— The White House (@WhiteHouse) April 21, 2026

Το αίτημα του Ισλαμαμπάντ και η ιρανική πρόταση

Η απόφαση για την παράταση ελήφθη προκειμένου να δοθεί χρόνος στην ιρανική πλευρά να καταθέσει μια επίσημη πρόταση και να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαβουλεύσεις. Ωστόσο, το κλίμα παραμένει εξαιρετικά βαρύ, καθώς η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα συμμετάσχει στις νέες ειρηνευτικές συνομιλίες, αρνούμενη να διαπραγματευτεί υπό το καθεστώς του ναυτικού αποκλεισμού.

«Σήμα» κλιμάκωσης από την ακύρωση του ταξιδιού Βανς

Παρά την παράταση της εκεχειρίας, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν αρνητικά μετά την είδηση ότι ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance, ακύρωσε την προγραμματισμένη πτήση του για το Πακιστάν. Ο Βανς, ο οποίος επρόκειτο να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές συνομιλίες, παρέμεινε τελικά στην Ουάσιγκτον για έκτακτες συσκέψεις, γεγονός που ερμηνεύεται από πολλούς αναλυτές ως ένδειξη ότι ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο αποτυχίας της διπλωματίας.

«Έτοιμος για όλα» ο αμερικανικός στρατός

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και εξέφρασε την ελπίδα για μια «μεγάλη συμφωνία», δεν έκρυψε την ανυπομονησία του. Χαρακτήρισε τον αμερικανικό στρατό ως «έτοιμο να δράσει» (raring to go) σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν τελεσφορήσουν, στέλνοντας ένα σαφές τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη.