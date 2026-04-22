Πυρηνικό θρίλερ στην Ουάσιγκτον: Πόσο κοντά έφτασε ο Τραμπ στο «κόκκινο κουμπί»;

Ο πλανήτης φαίνεται ότι -χωρίς να το γνωρίζει- γλίτωσε από τα χειρότερα, αν τελικά ευσταθούν οι φήμες που θέλουν την ανθρωπότητα να έφτασε «ένα κλικ» μακριά από έναν πυρηνικό όλεθρο. Οι ισχυρισμοί του πρώην αναλυτή της CIA, Λάρι Τζόνσον, για μια άγρια σύγκρουση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της ηγεσίας του Πενταγώνου, έχουν πυροδοτήσει ένα παγκόσμιο κύμα ανησυχίας για την ψυχική κατάσταση και το απρόβλεπτο της συμπεριφοράς του Αμερικανού Προέδρου.

Το «όχι» του στρατηγού και το θρίλερ στο Πεντάγωνο

Το παρασκήνιο αποκάλυψε το AFP. Σύμφωνα με τον Τζόνσον, σε μια έκτακτη ενημέρωση στο Πεντάγωνο, ο Τραμπ επιχείρησε να ενεργοποιήσει τους πυρηνικούς κώδικες κατά της Τεχεράνης. Η κατάσταση φέρεται να εκτραχύνθηκε όταν ο στρατηγός Νταν Κέιν, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, στάθηκε απέναντί του. «Σηκώθηκε και είπε "Όχι". Επικαλέστηκε το προνόμιό του ως επικεφαλής του στρατού», ισχυρίστηκε ο Τζόνσον, περιγράφοντας μια σκηνή απόλυτου χάους.

Ωστόσο, η είδηση αυτή ακροβατεί μεταξύ πραγματικότητας και θεωρίας συνωμοσίας. Τεχνικά και νομικά, κανένας στρατιωτικός δεν μπορεί να ακυρώσει την εντολή του Προέδρου για χρήση πυρηνικών, ενώ οι ημερομηνίες των φερόμενων συναντήσεων δεν επιβεβαιώνονται από το επίσημο πρόγραμμα του Πενταγώνου.

Αποκλεισμένος από το Situation Room

Αν και η χρήση πυρηνικών παραμένει ανεπιβεβαίωτη, οι αναφορές για την «έκρηξη» του Τραμπ είναι καταιγιστικές. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκλείστηκε σκόπιμα από το Situation Room κατά τη διάρκεια πρόσφατης επιχείρησης διάσωσης Αμερικανών πιλότων στο Ιράν.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Τραμπ βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση αμόκ, ουρλιάζοντας στους συνεργάτες του για ώρες, που οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι επέλεξαν να του περιορίσουν την πρόσβαση στην επιχείρηση, θεωρώντας ότι η ανυπομονησία και η οργή του θα έθεταν σε κίνδυνο την αποστολή.

Το χάσμα με τους στρατηγούς

Το κενό ανάμεσα στην πολεμική ρητορική του Λευκού Οίκου και τη μετριοπαθή στάση του Γενικού Επιτελείου βαθαίνει επικίνδυνα. Ενώ ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι στρατηγοί του θεωρούν έναν πόλεμο με το Ιράν «εύκολη υπόθεση», οι διαρροές από το περιβάλλον του στρατηγού Κέιν δείχνουν το ακριβώς αντίθετο. Το ερώτημα που πλανάται πλέον πάνω από την Ουάσιγκτον δεν είναι αν ο Τραμπ θέλει να πατήσει το κουμπί, αλλά αν υπάρχει πλέον κάποιος μέσα στο σύστημα που μπορεί να τον σταματήσει.