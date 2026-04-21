Τραμπ: Δεν θα δώσω παράταση εκεχειρίας–Έτοιμοι για όλα αν δεν υπάρξει συμφωνία» - Αιχμές για Κίνα

Σε τεντωμένο σχοινί παραμένουν οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ξεκαθαρίζει πως τα χρονικά περιθώρια για μια διπλωματική λύση στενεύουν επικίνδυνα.

Μιλώντας στο δίκτυο CNBC, ο ισχυρός άνδρας του Λευκού Οίκου εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιθετικός, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ έχουν πλέον το «πάνω χέρι» στις διαπραγματεύσεις, καθώς η στρατιωτική και οικονομική πίεση που έχει ασκηθεί στο Ιράν έχει φέρει το καθεστώς σε αδιέξοδο.

«Δεν έχουμε χρόνο για παρατάσεις»



Το κρίσιμο ερώτημα που πλανάται πάνω από τη διεθνή κοινότητα είναι αν θα ανανεωθεί η τρέχουσα εκεχειρία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν κατηγορηματικός: «Δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία τώρα. Δεν θέλω να δώσω παράταση», δήλωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας το μήνυμα πως η υπομονή της Ουάσιγκτον εξαντλείται.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος παραδέχθηκε πως η τρέχουσα ηγεσία της Τεχεράνης, με την οποία βρίσκεται σε διαβουλεύσεις, είναι «πολύ πιο λογική» από την προηγούμενη, ωστόσο απέδωσε αυτή τη «λογική» στην καταστροφή των στρατιωτικών υποδομών του Ιράν. «Το ναυτικό τους έχει καταστραφεί, η αεροπορία τους το ίδιο. Δεν έχουν άλλη επιλογή από το να διαπραγματευτούν», σημείωσε.

Το «success story» του Ορμούζ και η στρατιωτική ετοιμότητα



Αναφερόμενος στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ υπεραμύνθηκε της στρατηγικής του, χαρακτηρίζοντας τον αποκλεισμό ως «απόλυτα επιτυχημένο», παρά τις αντίθετες αναφορές που, όπως είπε, διακινούν τα «fake news».

Παράλληλα, προειδοποίησε πως αν οι συνομιλίες καταρρεύσουν, οι ΗΠΑ είναι πιο έτοιμες από ποτέ για την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. «Χρησιμοποιήσαμε τον χρόνο της εκεχειρίας για να δυναμώσουμε στρατιωτικά. Προφανώς και οι Ιρανοί έκαναν το ίδιο, έχουν ακόμα στοκ πυραύλων, αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι», διεμήνυσε, αφήνοντας να εννοηθεί πως το ενδεχόμενο μιας νέας σύρραξης είναι ορατό αν δεν υπογραφεί άμεσα συμφωνία.

Τα «δωράκια» της Κίνας και η δυσαρέσκεια Τραμπ



Μια από τις πιο σημαντικές αποκαλύψεις της συνέντευξης ήταν η αναφορά σε ένα ιρανικό πλοίο που «πιάστηκε» χθες, το οποίο μετέφερε στρατιωτικό υλικό –ή «δωράκια», όπως τα αποκάλεσε ειρωνικά ο Τραμπ– από την Κίνα.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη δυσφορία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος έστρεψε τα βέλη του προς το Πεκίνο. «Νόμιζα ότι με την Κίνα υπήρχε κάποια κατανόηση, ότι είχαμε συμφωνήσει σε ορισμένα πράγματα», ανέφερε, αμφισβητώντας ανοιχτά τη στάση της κινεζικής πλευράς και τη συνέπειά της στις διεθνείς δεσμεύσεις για την απομόνωση της Τεχεράνης.

Η «νόμιμη» χώρα και η αντιπροσωπεία στο Πακιστάν



Παρά την σκληρή ρητορική, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε μια χαραμάδα ελπίδας για το μέλλον του Ιράν, σημειώνοντας πως η χώρα θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια «νόμιμη» και σωστή χώρα, εφόσον αποδεχθεί τους όρους της συμφωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαίωσε πως η Τεχεράνη δεν είχε άλλη επιλογή από το να στείλει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν για κρίσιμες επαφές, μια κίνηση που θεωρείται από την Ουάσιγκτον ως αποτέλεσμα της ασφυκτικής πίεσης που δέχεται το καθεστώς σε όλα τα μέτωπα.

