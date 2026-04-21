«Θρίλερ» με την αναχώρηση Βανς για το Πακιστάν - CNN: Θα παραστεί σε σύσκεψη στον Λευκό Οίκο

Η μετάβαση του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν εξελίσσεται όπως φαίνεται σε θρίλερ, καθώς ενώ πρόκειται να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους της ιρανικής ηγεσίας, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για το πρωί της Τετάρτης 22 Απριλίου, ο ίδιος παραμένει ακόμη στη Ουάσιγκτον.

Μέχρι στιγμής, παραμένει ασαφές πότε θα αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για το Πακιστάν. Σύμφωνα με πηγές του CNN που έχουν γνώση των συζητήσεων, ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να πραγματοποιήσει και άλλες συναντήσεις εντός της Τρίτης, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα, στις οποίες θα συμμετάσχει και ο ίδιος ο αντιπρόεδρος.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN ότι «πραγματοποιούνται επιπλέον συναντήσεις πολιτικής στον Λευκό Οίκο, στις οποίες θα λάβει μέρος ο αντιπρόεδρος».

Αρχικά, ο Βανς αναμενόταν να αναχωρήσει για το Ισλαμαμπάντ το πρωί της Τρίτης. Ωστόσο, ένα βασικό ερώτημα παραμένει αν θα συμμετάσχει τελικά και η ιρανική αντιπροσωπεία. Μέχρι αργά το πρωί της ίδιας ημέρας, το Ιράν δεν είχε δεσμευτεί ότι θα στείλει αξιωματούχους στο Πακιστάν για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών.

Υπενθυμίζεται ότι, η λήξη της διορίας που έχουν θέσει οι ΗΠΑ για την εκεχειρία λήγει τα μεσάνυχτα της 22ης Απριλίου (Πέμπτη 23 Απριλίου για την Ευρώπη).

Πακιστάν: Περιμένουμε ακόμη απάντηση από την Τεχεράνη

Σημειώνεται δε ότι, o Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών και Ραδιοτηλεόρασης Αταουλάλ Ταράρ ανέφερε ότι μέχρι στιγμής το Ιράν δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν και εφόσον θα παραστεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες και σε ποιο επίπεδο.

Από την άλλη, η Ουάσιγκτον έχει ξεκαθαρίσει ότι ο Βανς θα αναχωρήσει για το Ισλαμαμπάντ μόνο εάν οι διπλωματικές συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν με υψηλόβαθμα στελέχη από τις δυο πλευρές.