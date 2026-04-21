Λίβανος: Αποκαταστάθηκε το άγαλμα του Εσταυρωμένου μετά τον βανδαλισμό - Στη φυλακή δυο στρατιώτες

Στην πλήρη αποκατάσταση του αγάλματος του Ιησού Χριστού στο Ντέμπελ του νότιου Λιβάνου προχώρησαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα, μετά τον βίαιο βανδαλισμό του από στρατιώτες το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η νέα απεικόνιση, σύμφωνα με τις IDF, είναι μεταλλική και τοποθετήθηκε σε νέο σταυρό, ενώ ο στρατός εξέφρασε «βαθιά λύπη» και δεσμεύτηκε να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

A short while ago, in full coordination with the local community of Debel in southern Lebanon, the damaged statue was replaced by IDF troops. The Northern Command worked to coordinate the replacement of the statue from the moment it received the report of the incident.



The IDF… pic.twitter.com/nGh1s1iia1 — Israel Defense Forces (@IDF) April 21, 2026

Στη φυλακή οι δυο βάνδαλοι στρατιώτες

Παράλληλα, οι Ισραηλινές Αρχές ανακοίνωσαν ότι στρατιώτες που φέρονται να προκάλεσαν ζημιές στην εικόνα και φωτογράφισαν το συμβάν θα απομακρυνθούν από τη στρατιωτική τους υπηρεσία και θα τιμωρηθούν με 30 ημέρες στρατιωτικής κράτησης.

Έξι ακόμη στρατιώτες που ήταν παρόντες αλλά δεν παρενέβησαν ούτε ανέφεραν το γεγονός θα κληθούν για «διευκρινήσεις», με πιθανότητα περαιτέρω διοικητικών μέτρων.

Το περιστατικό ήρθε στο φως όταν κυκλοφόρησε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ένας στρατιώτης χτυπά τη μορφή του Ιησού η οποία έχει αποκαθηλωθεί από τον Σταυρό. Με ένα αντικείμενο το οποίο μοιάζει με σφυρί σπάει το πρόσωπο του Χριστού. Το γεγονός προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική χριστιανική κοινότητα, με τον αναπληρωτή δήμαρχο του Ντέμπελ να το χαρακτηρίζει «επίθεση στις ιερές μας πεποιθήσεις».

Οι IDF ξεκίνησαν έρευνα, κάνοντας λόγο για συμπεριφορά «ασύμβατη με τις αξίες του στρατού», ενώ και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε το περιστατικό, δηλώνοντας «έκπληκτος και λυπημένος».

Τέλος, ο Λιβανέζος πρώην υπουργός Τουρισμού Wadih El Khazen κάλεσε σε διεθνή παρέμβαση για απόδοση ευθυνών και προστασία των πολιτών, ενώ το Ντέμπελ παραμένει μία από τις περιοχές του νότιου Λιβάνου που βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στην περιοχή.