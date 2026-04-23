Κεκλεισμένων των θυρών η συνάντηση εκπροσώπων Ισραήλ - Λιβάνου στη Ουάσιγκτον

Στη Ουάσιγκτον θα πραγματοποιηθούν, κεκλεισμένων των θυρών, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους εκπροσώπους του Ισραήλ και του Λιβάνου την Πέμπτη 23 Απριλίου (23:00 ώρα Ελλάδος) με τη Βηρυτό να επιδιώκει την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, μία ημέρα μετά τις ισραηλινές επιδρομές που σκότωσαν τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου μιας δημοσιογράφου.

Η εκεχειρία που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, η οποία πρόκειται να λήξει την Κυριακή, έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση της βίας, αλλά οι επιθέσεις συνεχίστηκαν στο νότιο Λίβανο, όπου τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν καταλάβει μια αυτοανακηρυγμένη ζώνη ασφαλείας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, πρόκειται να παραστεί στη συνάντηση της Πέμπτης. Το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί από τον πρέσβη του στην Ουάσινγκτον, Γεχίελ Λάιτερ ενώ ο Λίβανος από την πρέσβη του στις ΗΠΑ, Νάντα Μοαβάντ. Ο Ρούμπιο φιλοξένησε την πρώτη συνάντηση μεταξύ του Λάιτερ και της Μοαβάντ στις 14 Απριλίου, την επαφή υψηλότερου επιπέδου μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ εδώ και δεκαετίες.

Η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, δηλώνει ότι έχει το δικαίωμα να αντισταθεί στις δυνάμεις κατοχής.

Ο Λίβανος θα επιδιώξει να τερματίσει τις ισραηλινές κατεδαφίσεις

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν δήλωσε ότι η απεσταλμένος της Βηρυτού θα επιδιώξει παράταση της κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό των κατεδαφίσεων από το Ισραήλ σε χωριά στο νότο.

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Χασάν Φαντλάλα, δήλωσε ότι η πλήρης συμμόρφωση με την κατάπαυση του πυρός σημαίνει ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις δολοφονίες, την καταστροφή χωριών και στη συνέχεια να ανοίξει τον δρόμο για την ισραηλινή αποχώρηση μέσω διαδικασιών που θα αναλάβει το λιβανέζικο κράτος, αλλά όχι μέσω άμεσων διαπραγματεύσεων.

Ένας Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Βηρυτός επιθυμεί παράταση της εκεχειρίας ως προϋπόθεση για να επεκταθούν οι συνομιλίες πέρα από το επίπεδο των πρεσβευτών στην επόμενη φάση, στην οποία ο Λίβανος θα πιέσει για την αποχώρηση του Ισραήλ, την επιστροφή των Λιβανέζων που κρατούνται στο Ισραήλ και την οριοθέτηση των χερσαίων συνόρων.

Το Ισραήλ αναφέρει ότι οι στόχοι του στις συνομιλίες με τον Λίβανο περιλαμβάνουν την εξασφάλιση της διάλυσης της Χεζμπολάχ και τη δημιουργία συνθηκών για μια ειρηνευτική συμφωνία. Το Ισραήλ έχει επιδιώξει να βρει κοινό στόχο με την κυβέρνηση του Λιβάνου σχετικά με τη Χεζμπολάχ, την οποία η Βηρυτός επιδιώκει να αφοπλίσει ειρηνικά τον τελευταίο χρόνο.

Η Ουάσινγκτον έχει αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση μεταξύ της διαμεσολάβησής της στον Λίβανο και της διπλωματίας στον πόλεμο του Ιράν.

Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι η εκεχειρία στον Λίβανο ήταν αποτέλεσμα ιρανικής πίεσης και όχι αμερικανικής μεσολάβησης.

Ο Αούν έχει επικαλεστεί στόχους όπως η παύση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο και η διασφάλιση της αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων.

Η πιο θανατηφόρα ημέρα από την αρχή της εκεχειρίας

Η Τετάρτη χαρακτηρίστηκε η πιο αιματηρή ημέρα στον Λίβανο από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στις 16 Απριλίου.

Μεταξύ των νεκρών από τις ισραηλινές επιδρομές ήταν η Λιβανέζα δημοσιογράφος Αμάλ Χαλίλ, σύμφωνα με ανώτερο Λιβανέζο στρατιωτικό αξιωματούχο και τον εργοδότη της, την εφημερίδα Al Akhbar.

Ο Φαντλάλα, δήλωσε ότι η ομάδα επιθυμεί τη συνέχιση της εκεχειρίας, αλλά με βάση την πλήρη συμμόρφωση του ισραηλινού εχθρού. Σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου επανέλαβε τις αντιρρήσεις της Χεζμπολάχ για τις κατ' ιδίαν συνομιλίες και κάλεσε την κυβέρνηση να ακυρώσει κάθε μορφή άμεσης επαφής με το Ισραήλ.