Τραμπ: Έδωσα εντολή να καταστραφεί κάθε ιρανικό πλοίο που βάζει νάρκες στο Ορμούζ

Σαφές μήνυμα κλιμάκωσης έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ, κάνοντας γνωστό ότι έχει δώσει εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να «πυροβολεί και να καταστρέφει» κάθε σκάφος που επιχειρεί να τοποθετήσει νάρκες στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα υπάρξει «καμία διστακτικότητα».



Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι τα πολεμικά πλοία του Ιράν «βρίσκονται ήδη στον βυθό της θάλασσας», ενώ αποκάλυψε πως αμερικανικά ναρκαλιευτικά επιχειρούν ήδη για την εκκαθάριση των υδάτων.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε εντολή οι επιχειρήσεις αυτές να εντατικοποιηθούν, ζητώντας να συνεχιστούν «σε τριπλάσια ένταση», γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης και τον αυξημένο βαθμό επιφυλακής των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ

«Έχω διατάξει το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να πυροβολεί και να καταστρέφει κάθε σκάφος, όσο μικρό κι αν είναι (τα πολεμικά τους πλοία, και τα 159, βρίσκονται ήδη στον βυθό της θάλασσας!), που τοποθετεί νάρκες στα ύδατα των Στενών του Ορμούζ. Δεν πρέπει να υπάρξει καμία διστακτικότητα. Παράλληλα, τα ναρκαλιευτικά μας καθαρίζουν αυτή τη στιγμή τα Στενά. Δίνω εντολή η επιχείρηση αυτή να συνεχιστεί με τριπλάσια ένταση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ.»