Νew York Times: «Ο Χαμενεϊ θα κάνει χειρουργείο στο πόδι, ίσως χρειαστεί προσθετικό μέλος»

Σε χειρουργική επέμβαση στο ένα πόδι όπου είναι πιθανό να χρειαστεί προσθετικό μέλος, θα υποβληθεί ο Μοτζτάμπα Χαμενεϊ, σύμφωνα με το δημοσίευμα των New York Times.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν - κατά το δημοσίευμα - έχει ήδη χειρουργηθεί στο χέρι, ωστόσο έχει σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και τα χείλη τα οποία του έχουν δυσκολέψει την ομιλία και σύντομα θα υποβληθεί και σε πλαστική χειρουργική επέμβαση.

Σημειώνεται πως τα ίχνη του Χαμενεϊ, χάθηκαν μετά από την αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ισραηλινοί στα τέλη Φεβρουαρίου στην κατοικία του με τον ίδιο να γλιτώνει την τελευταία στιγμή καθώς είχε βγει από το χώρο δευτερόλεπτα πριν οι πύραυλοι πλήξουν το κτήριο.

Δημοσίευμα του Reuters ανέφερε πως ο 56χρονοσ νεοδιορισμένος ηγέτης του Ιράν παρά τα σοβαρά τραύματά του έχει πνευματική διαύγεια και συμμετέχει κανονικά σε συσκέψεις με ιρανούς αξιωματούχους χωρίς ωστόσο να είναι σαφές εάν η υγεία του, του επιτρέπει να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον.



Εντύπωση πάντως έχει προκαλέσει το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευθεί καμία φωτογραφία ή ηχητικό μήνυμα μετά από την αεροπορική επίθεση εναντίον της οικίας του, μόλις την πρώτη ημέρα των επιχειρήσεων που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε ο πατέρας του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ όπως και η σύζυγος του Μοτζτάμπα Χαμενεϊ.