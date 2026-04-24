Παράταση εκεχειρίας Ισραήλ - Λιβάνο για τρεις εβδομάδες

Παράταση τριών εβδομάδων στην εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από συνάντηση στον Λευκό Οίκο με ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, η συμφωνία επιτεύχθηκε ύστερα από συνομιλίες με υψηλόβαθμους εκπροσώπους των δύο χωρών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο.

«Η συνάντηση πήγε πολύ καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του, επιβεβαιώνοντας την παράταση της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και οι πρέσβεις των ΗΠΑ σε Ισραήλ και Λίβανο, Μάικ Χάκαμπι και Μισέλ Ίσα.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με τον Λίβανο, προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνά τους απέναντι στη Χεζμπολάχ, την οποία χαρακτήρισε ως απειλή για τη σταθερότητα στην περιοχή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις προσπάθειες διατήρησης της εύθραυστης ισορροπίας μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.