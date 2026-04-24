Οι «27» απαντούν στην οικονομική κρίση του πολέμου - Ώθηση στην Αθήνα από την παρέμβαση Τραμπ

Με το βλέμμα στραμμένο στη διελκυνστίδα στο Περσικό Κόλπο, όπου οι προσπάθειες για διπλωματική διέξοδο συμβαδίζουν με τις προετοιμασίες των εμπολέμων για ένα δεύτερο γύρο, πιθανώς και εντατικότερων εχθροπραξιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται από χθες στην Κύπρο, όπου πραγματοποιείται η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ώρα, μάλιστα, που οι 27 της ΕΕ επιχειρούν να εκτιμήσουν το μέγεθος της οικονομικής ζημίας από τον πόλεμο με τις Βρυξέλλες να «κλειδώνει» σειρά παρεμβάσεων, που κατατείνουν προς τη δημοσιονομική ευελιξία, ο πρωθυπουργός φρόντισε λίγες ώρες πριν να εκπέμψει ξεκάθαρο μήνυμα ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν από μόνα τους να επωμίζονται επ αόριστον το βάρος της οικονομικής στήριξης και ότι επείγει ένα plan b, που θα περιλαμβάνει ισχυρή ευρωπαική στήριξη. Επί Κυπριακού εδάφους, πάντως, οι 27 της ΕΕ θα συζητήσουν και για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο στο οποίο αναπροσαρμόζονται προτεραιότητες, που ενδιαφέρουν άμεσα τη χώρα μας.

Πάντως σε αυτήν την διαπραγμάτευση η χώρα μας μπαίνει από θέση ισχύος, όπως μαρτυρά η χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης Valdis Dombrovskis. Ο Λετονός πολιτικός επεφύλαξε πολύ θερμά λόγια για τη χώρα μας τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα της Ελλάδος είναι εντυπωσιακά στα πεδία των μεταρρυθμίσεων, της εξέλιξης του χρέους και της ανεργίας επιμένοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα στις ευρωπαικές οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις. Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέφρασε την εκταμίευση της 7ης δόσης από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 1,18 δισεκατομμυρίων ευρώ, ως απόδειξη της εξαιρετικής δουλειάς, που έχει επιτελέσει η κυβέρνηση.

Η παρέμβαση Τραμπ προπομπός για την επίσκεψη στην Ελλάδα

Πάντως σε συνέντευξη, που παραχώρησε στο φιλικό προς τον Αμερικανό πρόεδρο, αμερικανικό μέσο Breitbart News ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και να αποκατασταθεί η σταθερότητα στις αγορές ενέργειας. Εκτίμησε, δε, παρά την περί του αντιθέτου περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι ΗΠΑ και Ευρώπη θα έλθουν πιο κοντά στο φόντο της πολεμικής σύρραξης στον Περσικό Κόλπο. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός προεξόφλησε πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα επισκεφθεί σύντομα τη χώρα μας λέγοντας χαρακτηριστικά πως «στην Ελλάδα είμαστε πολύ υπερήφανοι για τη φιλοξενία μας» και ότι «ο πρόεδρος Τραμπ θα περάσει πολύ ωραία στην Ελλάδα».

Σχεδόν ταυτόχρονα ο Αμερικανός πρόεδρος επέστρεφε τις αβρότητες από την Ουάσιγκτον λέγοντας πως η Ελλάδα είναι πολύ υποστηρικτική και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Άλλωστε, ο FLASH σας έχει ενημερώσει εδώ και μήνες για την ισχυρή πιθανότητα επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εν όψει της παρουσίας του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις αρχές Ιουλίου. Μένει να δούμε εάν ο Αμερικανός πρόεδρος θα επιλέξει να έλθει στη χώρα μας νωρίτερα από τις αρχές Ιουλίου.