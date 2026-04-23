Επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω Breitbart

Την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα προανήγγειλε από τους Δελφούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Breitbart News, υπογραμμίζοντας το κορυφαίο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τόνισε πως Αθήνα και Ουάσιγκτον βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ.

Ο πρωθυπουργός μάλιστα μιλώντας για το ενδεχόμενο επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στη χώρα μας, σημείωσε με νόημα πως η ελληνική φιλοξενία εγγυάται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει μια εξαιρετική εμπειρία στη χώρα μας.

Στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε μια στρατηγικής σημασίας συνέντευξη στο Breitbart News, όπου εξέφρασε την ελπίδα για διπλωματική αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή υπό την πρωτοβουλία Τραμπ, ενώ συνέδεσε την περιφερειακή κρίση με την ανάγκη ενεργειακής αυτονομίας της Ευρώπης.

Στο ενεργειακό πεδίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην έναρξη ερευνών για φυσικό αέριο στις αρχές του 2027, σε συνεργασία με την ExxonMobil και τη Chevron, τονίζοντας την ανάγκη για μια ρεαλιστική πράσινη μετάβαση που δεν θα υπονομεύει τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου του διαδρόμου IMEC στην Ευρώπη.

Είναι η δεύτερη συνέντευξη που δίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα στην ενημερωτική ιστοσελίδα Breitbart, που απηχεί θέσεις του αμερικανού προέδρου και του κινήματος MAGA.