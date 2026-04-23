Διθύραμβοι Τραμπ: Η Ελλάδα είναι πολύ υποστηρικτική, εξαιρετικός ο Μητσοτάκης

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την Ελλάδα και προσωπικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο, αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο της χώρας μας στις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα «πολύ υποστηρικτική» στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ενώ περιέγραψε τον Έλληνα πρωθυπουργό ως έναν «εξαιρετικό άνθρωπο», επιβεβαιώνοντας το άριστο επίπεδο της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας.

Trump:



Greece has been very supportive; he is a terrific guy. pic.twitter.com/nS56gM1DG3 — Clash Report (@clashreport) April 23, 2026

Τα όσα ανέφερε για τον Έλληνα πρωθυπουργό ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχονται λίγες μόλις ώρες μετά την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Breitbart News, τον ιστότοπο που απηχεί τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο Breitbart, στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών προανήγγειλε την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας το κορυφαίο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τόνισε πως Αθήνα και Ουάσιγκτον βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ.

Ο πλήρης έλεγχος στο Ιράν και ο «ναυτικός αποκλεισμός»

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο πεδίο των διαπραγματεύσεων με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο παρουσίασε μια εικόνα απόλυτης αμερικανικής κυριαρχίας και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήξει περίπου το 75% των προγραμματισμένων στόχων. Υπογράμμισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός είναι «100% αποτελεσματικός», οδηγώντας την ιρανική οικονομία σε πλήρη παράλυση.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η Τεχεράνη βρίσκεται σε κατάσταση εσωτερικής αστάθειας, με την ηγεσία της να «τσακώνεται σαν τον σκύλο με τη γάτα» για τη διαδοχή και τον έλεγχο. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν βιάζεται για μια συμφωνία, τονίζοντας ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό —στερώντας από το Ιράν έσοδα 500 εκατ. δολαρίων την ημέρα— μέχρι να υπάρξει οριστική συμμόρφωση.