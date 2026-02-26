Πυκνά μηνύματα που δείχνουν επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα

Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μία επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη χώρα μας; Πιθανώς αρκετά σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές εντός της κυβέρνησης.

Η προ ημερών δήλωση Τραμπ ότι επιθυμεί να επισκεφθεί την Ελλάδα κατά την τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων από το νέο μας πρέσβη στην Ουάσιγκτον, Αντώνη Αλεξανδρίδη, ήλθε μετά από την πρόσφατη δήλωση της Αμερικανίδας πρέσβη, Κίμπερλι Γκιλφοιλ, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να έλθει στην Ελλάδα και λίγο πριν από τις δυο επισκέψεις των Ελλήνων υπουργών (Γεραπετρίτης, Παπασταύρου) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH, το ίδιο μήνυμα κόμισε στην ελληνική πρωτεύουσα η αντιπροσωπεία των Αμερικανών Γερουσιαστών, υπό τον Τζέρι Μοράν, που επισκέφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα.

Η προοπτική έλευσης του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας φαίνεται ότι απασχόλησε τις επαφές των Αμερικανών Γερουσιαστών με την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα και όπως μεταφέρει στον FLASH, υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος, πιθανό ταξίδι του Αμερικανού προέδρου στην Ελλάδα δεν αποκλείεται να προκύψει συντομότερα από ό,τι αρχικώς είχε εκτιμηθεί και πάντως σε χρόνο νωρίτερα από την προγραμματισμένη έλευση του Ντοναλντ Τραμπ στην περιοχή στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στις αρχές Ιουλίου.