Οι αιχμές Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν: Έχω όλον τον χρόνο στη διάθεσή μου, εκείνοι βιάζονται

«Όλον τον χρόνο στη διάθεσή μου σε αντίθεση με το Ιράν» όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή διαβεβαίωσε ότι διαθέτει ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social την Πέμπτη 23 Απριλίου.

Η ανάρτησή του έρχεται καθώς εντείνονται οι εικασίες που θέλουν τις ΗΠΑ να συνάψουν απεγνωσμένα μια ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη για να αποτρέψουν την αύξηση του κόστους του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Αστειευόμενος μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι ο «είμαι πιθανώς το λιγότερο πιεσμένο άτομο που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση».

«Προς όλους εκείνους, που λιγοστεύουν συνεχώς, που διαβάζουν την αποτυχημένη (εφημερίδα) New York Times ή παρακολουθούν τα ψέματα του CNN, που πιστεύουν ότι βιάζομαι να βάλω τέλος στον πόλεμο (αν τον αποκαλέσουμε έτσι) με το Ιράν, να ξέρετε ότι είμαι σίγουρα εκείνος που αισθάνεται τη λιγότερη πίεση, απ’ όσους έχουν βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση. Έχω όλον τον χρόνο του κόσμου, κάτι που δεν ισχύει για το Ιράν», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία (σ.σ. με το Ιράν) παρά μόνο όταν θα είναι η πρέπουσα και καλή για τις ΗΠΑ, τους συμμάχους μας και, στην πραγματικότητα, για όλον τον κόσμο», πρόσθεσε.

Παραιτήθηκε από διαπραγματευτής του Ιράν ο Γκαλιμπάφ

Την ίδια ώρα, το ισραηλινό κανάλι Channel 12 ανέφερε ότι ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δεν θα συμμετάσχει δε οποιαδήποτε μελλοντική ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, αφού απέρριψε την παρέμβαση των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι στο Ιράν δεν υπάρχουν ριζοσπάστες ή μετριοπαθείς και ότι όλοι είναι «Ιρανοί» και «επαναστάτες», παραιτήθηκε από την ομάδα διαπραγματεύσεων της Τεχεράνης, μετά από παρέμβαση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Τραμπ: Έδωσα εντολή να καταστραφεί κάθε ιρανικό πλοίο που βάζει νάρκες στο Ορμούζ

Νωρίτερα, ο Τραμπ έστειλε σαφές μήνυμα κλιμάκωσης αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ, κάνοντας γνωστό ότι έχει δώσει εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να «πυροβολεί και να καταστρέφει» κάθε σκάφος που επιχειρεί να τοποθετήσει νάρκες στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα υπάρξει «καμία διστακτικότητα».



Στην ίδια ανάρτηση, ισχυρίστηκε ότι τα πολεμικά πλοία του Ιράν «βρίσκονται ήδη στον βυθό της θάλασσας», ενώ αποκάλυψε πως αμερικανικά ναρκαλιευτικά επιχειρούν ήδη για την εκκαθάριση των υδάτων.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε εντολή οι επιχειρήσεις αυτές να εντατικοποιηθούν, ζητώντας να συνεχιστούν «σε τριπλάσια ένταση», γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης και τον αυξημένο βαθμό επιφυλακής των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.