Ο Τραμπ «αδειάζει» τον Χεγκσεθ και στηρίζει το πρώην υπουργό Ναυτιλίας

Τριγμούς έφερε η αιφνιδιαστική απομάκρυνση του υπουργού Ναυτιλίας των ΗΠΑ Τζον Φέλαν από την κυβέρνηση Τραμπ το βράδυ της Τετάρτης μετά από 13 ταραχώδεις μήνες στο Πεντάγωνο.

Ο Σον Παρνέλ, εκπρόσωπος του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε την είδηση ​​στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι ο Χέγκσεθ και ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Στιβ Φάινμπεργκ ευχήθηκαν στον Φέλαν «τα καλύτερα».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος θέλησε να αποχαιρετήσει τον «παλιό του φίλο», όπως τον αποκάλεσε σε ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη 23 Απριλίου, επαινώντας τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε.

«Ο Τζον Φέλαν είναι ένας παλιός φίλος μου και πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά υπηρετώντας ως Γραμματέας του Ναυτικού μου τον τελευταίο χρόνο. Ο Τζον βοήθησε την κυβέρνησή μου να ανοικοδομήσει το ταχέως εξαντλούμενο και σχεδόν εγκαταλελειμμένο Ναυτικό του Νυσταγμένου Τζο Μπάιντεν.

Τώρα, χάρη στον Τζον και σε όλους τους σπουδαίους άνδρες και γυναίκες που συμμετείχαν με αγάπη και ακούραστη συμμετοχή, έχουμε το ισχυρότερο Ναυτικό στον κόσμο - ΜΕ ΚΑΜΙΑ διαφορά! Ο Τζον Φέλαν είναι έξυπνος, σκληρός και σεβαστός από όλους, και παρόλο που αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση του ως Γραμματέας του Ναυτικού, εκτιμώ πολύ τη δουλειά που έχει κάνει και σίγουρα θα ήθελα να τον έχω πίσω στην κυβέρνηση Τραμπ κάποια στιγμή στο μέλλον. Ένα πολύ ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Τζον για την υπηρεσία του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Πέντε αξιωματούχοι δήλωσαν στη Washington Post ότι ο Φέλαν, αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά από επανειλημμένες συγκρούσεις τόσο με τον Χέγκεθ όσο και με τον Φάινμπεργκ σχετικά με τη διαχείριση της ναυπηγικής βιομηχανίας και μια σειρά από άλλα ζητήματα.