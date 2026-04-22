Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν μπορεί να ξεκινήσουν ακόμη και την Παρασκευή

Πιθανή ημερομηνία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν φαίνεται πως έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας την Τετάρτη 22 Απριλίου στη New York Post.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να δήλωσε ότι οι ανανεωμένες συνομιλίες μεταξύ των δυο πλευρών ενδέχεται να πραγματοποιηθούν «ακόμη και την Παρασκευή». Ερωτηθείς για αυτή την πιθανή πρόοδο από την εφημερίδα The Post, ο Τραμπ, μέσω γραπτού μηνύματος απάντησε: «Είναι δυνατό! Πρόεδρος DJT».

Την ίδια ώρα, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι μεσολαβητές στο Πακιστάν, καθώς και επαφές από την ιρανική πλευρά, εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για έντονες πιέσεις προκειμένου να οργανωθεί νέος γύρος συνομιλιών μέσα στις επόμενες 36 έως 72 ώρες.

Η κινητικότητα αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, με αναλυτές να εκτιμούν ότι ενδεχόμενη επανέναρξη του διαλόγου θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της κατάστασης και να ανοίξει τον δρόμο για νέες διπλωματικές εξελίξεις στην περιοχή.

TRUMP SIGNALS IRAN TALKS COULD RESUME SOON



President Trump says renewed U.S.–Iran talks could happen “as soon as Friday,” according to reports.



Mediators in Pakistan and Iranian contacts are said to be pushing for a new round of negotiations within the next 36–72 hours, raising… — *Walter Bloomberg (@DeItaone) April 22, 2026

Το Ιράν διστάζει για τον επόμενο γύρο συνομιλιών

Από την πλευρά της, η ιρανική ηγεσία δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα συμμετάσχει σε έναν νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για κακή πίστη στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις, ενώ επιβεβαίωσε ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση για τη συμμετοχή. Η επόμενη συνάντηση παραμένει ανεπιβεβαίωτη, αφού η παράταση της εκεχειρίας άφησε τη διαδικασία αβέβαιη.

Παρατείνει την εκεχειρία ο Τραμπ

Σημειώνεται ότι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, ανταποκρινόμενος σε σχετικό αίτημα των αρχών του Πακιστάν το βράδυ της Τρίτης 21 Απριλίου. Παρά την προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε πλήρη ισχύ, διατηρώντας την Τεχεράνη σε κατάσταση στραγγαλισμού.

«Έχω… δώσει εντολή στον στρατό μας να συνεχίσει τον αποκλεισμό και, από κάθε άλλη άποψη, να παραμείνει έτοιμος και ικανός, και ως εκ τούτου θα παρατείνω την κατάπαυση του πυρός μέχρι να υποβληθεί η πρότασή τους και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η απόφαση για την παράταση ελήφθη προκειμένου να δοθεί χρόνος στην ιρανική πλευρά να καταθέσει μια επίσημη πρόταση και να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαβουλεύσεις. Ωστόσο, το κλίμα παραμένει εξαιρετικά βαρύ, καθώς η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα συμμετάσχει στις νέες ειρηνευτικές συνομιλίες, αρνούμενη να διαπραγματευτεί υπό το καθεστώς του ναυτικού αποκλεισμού.