«Λευκή επιταγή» Τραμπ στο Ιράν για προτάσεις εκεχειρίας - Προθεσμία μέχρι Κυριακή λέει το Ισραήλ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δει μια «ενιαία» απάντηση από την ιρανική ηγεσία στις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου. Η Κάρολαϊν Λέβιτ διευκρίνισε σε δημοσιογράφους πως ο Τραμπ δεν έχει δώσει προθεσμία στην Τεχεράνη για την υποβολή της ιρανικής πρότασης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα στην εκπομπή «The Story with ⁠Martha MacCallum» του τηλεοπτικού δικτύου Fox News, η Λέβιτ είπε πως το Ιράν θα πρέπει να συμφωνήσει να παραδώσει στις ΗΠΑ τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Πάντως, το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι έχει ενημερωθεί ότι η προθεσμία του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για συμφωνία εκπνέει την Κυριακή, ανέφερε την Τετάρτη το ισραηλινό Κανάλι 12.

Οι ΗΠΑ δίνουν στο Ιράν χρονικό περιθώριο τριών έως πέντε ημερών για να απαντήσει σε μια προτεινόμενη συμφωνία και να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, διαφορετικά κινδυνεύει η κατάρρευση της τρέχουσας κατάπαυσης του πυρός, μετέδωσε το δίκτυο επικαλούμενο τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σε ξεχωριστή αναφορά του Channel 12, επικαλούμενο πολιτικές πηγές στην Ιερουσαλήμ, αναφέρεται ότι η ουσιαστική προθεσμία που έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος λήγει την Κυριακή, ακριβώς στο χρονικό πλαίσιο των τριών έως πέντε ημερών που έχει αναφερθεί.

Ο ι Ισραηλινοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες για να υπάρξει συμφωνία ως το τέλος της εβδομάδας.