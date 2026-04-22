Bloomberg: Ρεπουμπλικάνος Γερουσιαστής λέει ότι οι ΗΠΑ μπορεί να «εισβάλουν» στο Ιράν

Ο γερουσιαστής Ρότζερ Μάρσαλ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν εάν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία.

Υποστήριξε ότι οι προηγούμενοι πρόεδροι αντιμετώπισαν παρόμοιες αποφάσεις και υπαινίχθηκε ότι οι εσωτερικές διαιρέσεις του Ιράν, σε συνδυασμό με την πίεση και τα μέτρα αποκλεισμού των ΗΠΑ, αποδυναμώνουν τη θέση της Τεχεράνης.

Ο Μάρσαλ πρόσθεσε ότι εμπιστεύεται την προσέγγιση του Προέδρου Τραμπ και είπε ότι ο στόχος παραμένει η επίτευξη ειρήνης το συντομότερο δυνατό.

Τραμπ: Μπορεί την Παρασκευή να ξεκινήσουν οι συνομιλίες

Πιθανή ημερομηνία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν φαίνεται πως έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας την Τετάρτη 22 Απριλίου στη New York Post.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να δήλωσε ότι οι ανανεωμένες συνομιλίες μεταξύ των δυο πλευρών ενδέχεται να πραγματοποιηθούν «ακόμη και την Παρασκευή». Ερωτηθείς για αυτή την πιθανή πρόοδο από την εφημερίδα The Post, ο Τραμπ, μέσω γραπτού μηνύματος απάντησε: «Είναι δυνατό! Πρόεδρος DJT».

Την ίδια ώρα, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι μεσολαβητές στο Πακιστάν, καθώς και επαφές από την ιρανική πλευρά, εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για έντονες πιέσεις προκειμένου να οργανωθεί νέος γύρος συνομιλιών μέσα στις επόμενες 36 έως 72 ώρες.

Η κινητικότητα αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, με αναλυτές να εκτιμούν ότι ενδεχόμενη επανέναρξη του διαλόγου θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της κατάστασης και να ανοίξει τον δρόμο για νέες διπλωματικές εξελίξεις στην περιοχή.

Το Ιράν διστάζει για τον επόμενο γύρο συνομιλιών

Από την πλευρά της, η ιρανική ηγεσία δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα συμμετάσχει σε έναν νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για κακή πίστη στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις, ενώ επιβεβαίωσε ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση για τη συμμετοχή. Η επόμενη συνάντηση παραμένει ανεπιβεβαίωτη, αφού η παράταση της εκεχειρίας άφησε τη διαδικασία αβέβαιη.