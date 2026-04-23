Στο «επίκεντρο» του πολέμου τα Στενά του Ορμούζ - Βίντεο με το ρεσάλτο του Ιράν στο «Epaminondas»

Το Ιράν προχώρησε την Τετάρτη στην κατάσχεση δύο πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, στέλνοντας νέο μήνυμα ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την πλήρη επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού όσο οι ΗΠΑ διατηρούν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Οι εξελίξεις εντείνουν ξανά την ανησυχία γύρω από τη ναυσιπλοΐα και τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, την ώρα που παραμένει σε ισχύ η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν δύο εμπορικά πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στενό και τα οδήγησαν προς τις ιρανικές ακτές. Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για το MSC Francesca, υπό σημαία Παναμά, και το ελληνόκτητο Epaminondas, υπό σημαία Λιβερίας. Παράλληλα, τρίτο πλοίο δέχθηκε πυρά στην ίδια θαλάσσια περιοχή, χωρίς όμως να κατασχεθεί.

Μάλιστα, οι Φρουροί της Επανάστασης έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από την επιχείρηση κατάληψης του πλοίου ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas» στα Στενά του Ορμούζ.

The IRGC Navy released footage claiming to show the seizure of the container ship MSC EPAMINONDAS as it passed through the Strait of Hormuz today. pic.twitter.com/XvyyOT3QHr — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) April 22, 2026

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης διέψευσε χθες στο CNN πως το «Epaminondas», ιδιοκτησίας Γιώργου Γιουρούκου, έχει κατασχεθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης, αν και επιβεβαίωσε το πλοίο δέχθηκε επίθεση, σημειώνοντας ότι έχουν προκληθεί εκτεταμένες υλικές ζημιές

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τα πλοία παραβίασαν ναυτιλιακούς κανόνες και ότι δεν διέθεταν τις απαραίτητες άδειες διέλευσης. Από ιρανικής πλευράς επαναλαμβάνεται ότι η επαναλειτουργία του Ορμούζ δεν μπορεί να προχωρήσει όσο συνεχίζεται ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια, τον οποίο η Ισλαμική Δημοκρατία χαρακτηρίζει παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Το πλοίο EPAMINONDAS / Φωτ.: MarineTraffic

«Δεν έχει νόημα η εκεχειρία χωρίς άρση του αμερικανικού αποκλεισμού»

Όπως μεταδίδει το Associated Press, την ίδια γραμμή ακολούθησε και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος υποστήριξε ότι «η πλήρης κατάπαυση του πυρός δεν έχει νόημα» όσο ο αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Το σχόλιό του εντάσσεται στη γενικότερη ιρανική πίεση προς την Ουάσιγκτον, με στόχο να συνδεθεί η ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ με την άρση των περιορισμών στις θαλάσσιες μεταφορές του Ιράν.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος υποβάθμισε την εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι η κατάσχεση των δύο πλοίων δεν συνιστά παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, καθώς δεν επρόκειτο ούτε για αμερικανικά ούτε για ισραηλινά σκάφη. Η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν θεωρεί πως το επεισόδιο αλλάζει τους όρους της εκεχειρίας που ισχύει από τις 8 Απριλίου.

Η κυβέρνηση του Παναμά επιβεβαίωσε την κατάσχεση του πλοίου υπό σημαία της, κάνοντας λόγο για σοβαρό πλήγμα στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, το AP μετέδωσε ότι οι επιθέσεις της Τετάρτης ήταν οι πρώτες κατασχέσεις πλοίων από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου και ότι έρχονται ενώ η αμερικανική ναυτική πίεση στην περιοχή έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική μείωση της κυκλοφορίας στο στενό.

Πιέζονται οι αγορές μετά την κλιμάκωση στα Στενά

Το Ορμούζ παραμένει κομβικό πέρασμα για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς υπό κανονικές συνθήκες από εκεί διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και LNG. Η νέα κλιμάκωση επανέφερε αμέσως πιέσεις στις διεθνείς αγορές, με το πετρέλαιο να καταγράφει νέα άνοδο και τις ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες να παρακολουθούν με αυξημένη ανησυχία τις εξελίξεις.

Στο διπλωματικό πεδίο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε εκ νέου αισιόδοξος ότι η επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν είναι πιθανή μέσα στις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, οι επαφές παραμένουν αβέβαιες, ενώ το Reuters είχε μεταδώσει ήδη από τις προηγούμενες ημέρες ότι το Ιράν συνδέει ευθέως τη συμμετοχή του σε νέο γύρο συζητήσεων με την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού.

Την ίδια ώρα, η κρίση δεν περιορίζεται στο θαλάσσιο μέτωπο. Στον Λίβανο, η ανακωχή ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνεχίζει να δοκιμάζεται, με νέους βομβαρδισμούς και θύματα, γεγονός που δείχνει ότι η ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη ακόμη και μέσα σε συνθήκες προσωρινής αποκλιμάκωσης.