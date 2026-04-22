Χτυπήθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στο Ομάν - Σώα τα μέλη του πληρώματος

Ακόμη ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων βρέθηκε στο στόχαστρο των Φρουρών της Επανάστασης, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή εταιρεία ασφάλειας Diaplous, ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), με σημαία Λιβερίας και υπό τη διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Iran Enforces Maritime Law on Container Ship Defying Warnings



Iranian armed forces opened fire on a container ship after it ignored repeated warnings, causing significant damage to the vessel, according to a report by the UK Maritime Trade Operations (UKMTO). pic.twitter.com/HJ3T8N7iZo — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 22, 2026

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Jebel Ali με προορισμό το λιμάνι Mundra, σε μια περίοδο όπου η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, λόγω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ