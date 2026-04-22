Χτυπήθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στο Ομάν - Σώα τα μέλη του πληρώματος
Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.
Ακόμη ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων βρέθηκε στο στόχαστρο των Φρουρών της Επανάστασης, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στον Περσικό Κόλπο.
Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή εταιρεία ασφάλειας Diaplous, ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), με σημαία Λιβερίας και υπό τη διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.
Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Jebel Ali με προορισμό το λιμάνι Mundra, σε μια περίοδο όπου η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, λόγω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ