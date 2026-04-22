Γεραπετρίτης στο CNN: «Το πλοίο Epaminondas δέχθηκε επίθεση, αλλά δεν έχει κατασχεθεί»

Η κατάσταση γύρω από το περιστατικό με το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο «Epaminondas» παραμένει ασαφής, με τις πληροφορίες να εξελίσσονται και τις επίσημες τοποθετήσεις να κινούνται με προσεκτικότητα.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επιβεβαίωσε ότι το πλοίο δέχθηκε επίθεση, σημειώνοντας ότι έχουν προκληθεί εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ωστόσο, απέφυγε να επιβεβαιώσει πληροφορίες περί κατάσχεσής του από το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπήρξε επίθεση εναντίον του ελληνικού φορτηγού πλοίου, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αυτό έχει κατασχεθεί από τους Ιρανούς. Υπάρχουν, επομένως, εκτεταμένες ζημιές, αλλά προς το παρόν δεν έχει κατασχεθεί», ανέφερε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να βυθιστεί το πλοίο.

Αν και δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες, οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Προτεραιότητα, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτελεί η ασφάλεια των ναυτικών και η αποσαφήνιση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Σε κάθε περίπτωση, το περιστατικό αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Υπενθυμίζεται, πως σύμφωνα με ανακοίνωση που αποδίδεται στο ιρανικό «Κέντρο Πολεμικών Μηνυμάτων», τα πλοία «Francesca» και «Epaminondas» κατασχέθηκαν από το Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης με την κατηγορία ότι παραβίασαν κανόνες ναυσιπλοΐας και ότι κινήθηκαν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής.

Η εικόνα παραμένει δυναμική, με περισσότερες πληροφορίες να αναμένονται τις επόμενες ώρες καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές και επιχειρησιακές επαφές.