Βερολίνο: Ο εξόριστος πρίγκιπας του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, δέχτηκε επίθεση με χυμό ντομάτας

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στη γερμανική πρωτεύουσα, όταν ο εξόριστος πρίγκιπας του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, δέχθηκε επίθεση με κόκκινο υγρό.

Το συμβάν καταγράφηκε την ώρα που αποχωρούσε από κτίριο όπου είχε πραγματοποιήσει ενημέρωση προς τα μέσα ενημέρωσης.

WATCH: An Iranian demonstrator threw paint on Reza Pahlavi in Berlin today. pic.twitter.com/CIubYN5cc1 — Clash Report (@clashreport) April 23, 2026

Ο Παχλαβί είχε μόλις ολοκληρώσει δηλώσεις, κατά τις οποίες άσκησε κριτική στη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όταν άγνωστο άτομο του εκτόξευσε κόκκινο υγρό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, επρόκειτο πιθανότατα για χυμό ντομάτας.

REUTERS/Liesa Johannssen

Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν άμεσα, προχωρώντας στη σύλληψη του φερόμενου δράστη, τα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο 65χρονος δεν τραυματίστηκε και αποχώρησε κανονικά από το σημείο, χαιρετώντας τους υποστηρικτές του.

REUTERS/Liesa Johannssen

Ο Ρεζά Παχλαβί είναι γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, ο οποίος ανατράπηκε μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979.

Παρά τα χρόνια εξορίας του, επιχειρεί να διαδραματίσει ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας του, αν και παραμένει ασαφές το επίπεδο στήριξης που διαθέτει στο εσωτερικό του Ιράν.

Την ίδια ημέρα, εκατοντάδες υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν κοντά στο γερμανικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων DPA.

REUTERS/Liesa Johannssen

Ωστόσο, κατά την επίσκεψή του στο Βερολίνο, δεν είχε προγραμματιστεί συνάντηση με εκπροσώπους της γερμανικής κυβέρνησης.