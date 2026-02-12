Δεν θα πάει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη

Δεν πρόκειται να δώσει το «παρών» ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα που έχει δημιουργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ και είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

Όπως επιβεβαίωσε σήμερα Πέμπτη (12/2) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για τη συγκεκριμένη περίοδο ο πρωθυπουργός έχει προγραμματίσει εδώ και καιρό επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ινδία και δεν υπάρχει κάτι άλλο στην ατζέντα του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, «στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία. Πολύ σημαντικές επισκέψεις προγραμματισμένες εδώ και καιρό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα αυτό που με ρωτήσατε (σ.σ. η παρουσία στο Συμβούλιο Ειρήνης) δεν είναι στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού. Αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση θα επανέλθω».

Τι είναι το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε για πρώτη φορά το Συμβούλιο Ειρήνης τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ανακοίνωσε το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Αργότερα, ξεκαθάρισε ότι η αρμοδιότητα του συμβουλίου θα επεκταθεί πέρα από τη Γάζα για την αντιμετώπιση άλλων συγκρούσεων παγκοσμίως.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα είναι ο πρώτος πρόεδρος του συμβουλίου και θα έχει ως καθήκον την προώθηση της ειρήνης σε όλο τον κόσμο και την επίλυση των συγκρούσεων, σύμφωνα με αντίγραφο του σχεδίου καταστατικού που είδε το Reuters.

Η θητεία των κρατών μελών θα περιορίζεται σε τρία έτη, εκτός εάν καταβάλουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια το καθένα για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του συμβουλίου και την απόκτηση μόνιμης ιδιότητας μέλους, αναφέρει το καταστατικό.

Ο Λευκός Οίκος όρισε τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ως μέλη του ιδρυτικού Εκτελεστικού Συμβουλίου της πρωτοβουλίας.