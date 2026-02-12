Δένδιας από ΝΑΤΟ: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση στις Βρυξέλλες με τον Τούρκο ομόλογό μου

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ.

Στις δηλώσεις του ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για «κρίσιμη περίοδο για τις Δημοκρατίες του πλανήτη» και τόνισε πως η Ελλάδα είναι από τις χώρες που υπερβαίνει το 3% στις δαπάνες για την Άμυνα. Ο κ. Δένδιας διευκρίνησε πως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον ομόλογό του της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ ο οποίος ούτως ή άλλως, όπως είπε ο Έλληνας υπουργός, δεν βρίσκεται στη βελγική πρωτεύουσα.

Στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του @NATO σήμερα θα

συζητήσουμε, όπως και χθες στο ΣΕΥ - Άμυνας της ΕΕ,

για την ανάπτυξη της αμυντικής μας παραγωγής και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων.



Προσέρχομαι από την πλευρά της Ελλάδας με την αυτοπεποίθηση που δίνει η μεγάλη μεταρρυθμιστική… pic.twitter.com/WpIy0IvV5S — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 12, 2026

Η δήλωση του Νίκου Δένδια

Όπως χθες στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, έτσι και σήμερα, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, θα συζητήσουμε σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Συμμαχία. Σε μια κρίσιμη περίοδο για τις Δημοκρατίες αυτού του πλανήτη.



Έχουμε να συζητήσουμε, λοιπόν, για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας στο ΝΑΤΟ, όπως και χθες στην ΕΕ, για την ανάπτυξη της αμυντικής μας παραγωγής, για τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων.



Από την πλευρά της χώρας μου, της Ελλάδας, προσέρχομαι σε αυτή τη συνάντηση με την αυτοπεποίθηση που δίνει η μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που κάνουμε, η «Ατζέντα 2030», η ολιστική μας προσέγγιση με την «Ασπίδα του Αχιλλέα», τα πέντε επίπεδα: τη θάλασσα, τη στεριά, τον αέρα, το διάστημα και το cybersecurity, αλλά επίσης και με τη δυνατότητα που δίνει το υστέρημα του ελληνικού λαού.

Δηλαδή, το γεγονός ότι η Ελλάδα υπερβαίνει το 3% των δαπανών για την άμυνα. Και αν κάνουμε συνολικά τον απολογισμό και των κονδυλίων που συνδυάζονται με αυτό, προσεγγίζει - αν δεν υπερβαίνει - και το 5%.



Επίσης, επειδή το είδα σε πάρα πολλά ΜΜΕ, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση εδώ, στις Βρυξέλλες, με τον Τούρκο ομόλογό μου κ. Γκιουλέρ. Όπως, επίσης, απ’ ό,τι πληροφορούμαι, ο κ. Γκιουλέρ δεν είναι καν στις Βρυξέλλες.