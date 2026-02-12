Μητσοτάκης-Ερντογάν: Τι αποκαλύπτει στον FLASH υπουργός που συμμετείχε στο ΑΣΣ για τα επόμενα βήματα

Χωρίς αμφιβολία το highlight από τις κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν ήταν η τοποθέτηση του Έλληνα πρωθυπουργού για την άρση του τουρκικού casus belli σε βάρος της χώρας μας

«Είναι καιρός πια να αρθεί κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις. Αν όχι τώρα, πότε;» είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκαλώντας την απορία σε πολιτικούς και διπλωματικούς κύκλους για το κατά πόσον επίκειται μία νέα προσπάθεια να μπουν οι δύο χώρες σε μία ουσιαστική συζήτηση για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Όπως επισημαίνει στον FLASH κορυφαίος Υπουργός, που συμμετείχε στο χθεσινό 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας έχει γίνει πλήρως κατανοητό ότι ο δρόμος της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα τα κοινά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, όπως το SAFE, περνά μέσα από την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων, βασικό στάδιο της οποίας είναι η άρση του casus belli.

Επ' αυτού χρονοδιάγραμμα δεν φαίνεται να υπάρχει, ωστόσο, το προεκλογικό κλίμα, που αναμένεται να κυριαρχήσει και στις δύο πρωτεύουσες οσονούπω δεν θεωρείται πρόσφορο για την επίλυση της ελληνοτουρκικής διαφοράς. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν, δε, οι επανειλημμένες αναφορές του Τούρκου προέδρου στο Διεθνές Δίκαιο, αν και το παρελθόν έχει καταδείξει ότι πολλές φορές οι τουρκικές ηγεσίες τείνουν να το προσαρμόζουν στις πολιτικές τους επιδιώξεις. Έτερος υπουργός, που επίσης βρέθηκε στην τουρκική πρωτεύουσα, επισημαίνει με νόημα ότι ύστερα από 11 ραντεβού κορυφής Μητσοτάκη και Ερντογάν από το 2019 και μετά είναι σαφές ότι έχει οικοδομηθεί ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, που αποτυπώνεται στη σχέση των δύο ηγετών, αλλά και των Υπουργών Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν.

Γεραπετρίτης και Φιντάν προγραμματίζουν τα επόμενα ραντεβού

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, Μητσοτάκης και Ερντογάν εξουσιοδότησαν τους δύο Υπουργούς Εξωτερικών να προγραμματίσουν τα επόμενα ραντεβού του πολιτικού διαλόγου και τη θετικής ατζέντας, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως το τέλος της Άνοιξης, χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα γίνει και ο επόμενος γύρος των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ( ΜΟΕ ). Εκτός απροόπτου, δε, το επόμενο ελληνοτουρκικό ραντεβού κορυφής αναμένεται και πάλι επί τουρκικού εδάφους στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ που φέτος θα πραγματοποιηθεί αρχές Ιουλίου στην τουρκική πρωτεύουσα.

Ποιοι υπουργοί μίλησαν στο ΑΣΣ

Τρεις Έλληνες Υπουργοί και συγκεκριμένα οι κύριοι Γεραπετρίτης, Πιερρακάκης και Πλεύρης έλαβαν κατά πληροφορίες το λόγο κατά τις εργασίες του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH o Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

Επίσης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διμερή συνεργασία στο Μεταναστευτικό ζητώντας κατά πληροφορίες από τον αρμόδιο Έλληνα Υπουργό να του μεταφέρει την οπτική της Αθήνας για το επίπεδο της Ελληνοτουρκικής συνεργασίας. Το ζωηρό ενδιαφέρον, που επέδειξε ο Τούρκος πρόεδρος έχει την εξήγηση του, καθώς, η απρόσκοπτη ροή κοινοτικών κονδυλίων προς την Τουρκία στο πλαίσιο της Κοινής Δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας επηρεάζεται και από την αξιολόγηση της Αθήνας για το επίπεδο της συνεργασίας των τουρκικών αρχών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Τούρκος πρόεδρος φέρεται να δεσμεύθηκε πως η διμερής συνεργασία θα ενισχυθεί και θα γίνει αποτελεσματικότερη το 2026. Πάντως, η ελληνική πλευρά παγίως θέτει το ζήτημα της υποχρέωσης της Τουρκίας να δέχεται επιστροφές, κάτι, στο οποίο η Άγκυρα δεν ανταποκρίνεται επαρκώς.