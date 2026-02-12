Γεραπετρίτης στην ΕΡΤ: Θέλουμε μια κανονική σχέση με την Τουρκία- Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας

«Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν εντάσσεται στον στρατηγικό κύκλο της ελληνικής διπλωματίας, με στόχο τη διατήρηση ενός σταθερού και δομημένου διαλόγου με την Τουρκία» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του, στον απόηχο της συνάντησης των δύο ηγετών.

Ο υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στην ΕΡΤ, αξιολόγησε την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου, τονίζοντας ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα στη βελτίωση των σχέσεων και της καλής γειτονίας, παρά τα ακανθώδη ζητήματα που παραμένουν. Όπως σημείωσε, δεν υπάρχει προσδοκία να εξαφανιστούν «δια μαγείας».

«Μερικές φορές το να συζητάς διαφωνώντας και σε ικανοποιητικό επίπεδο είναι και αυτό μία κατάκτηση», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημειώνοντας ότι για την ελληνική πλευρά είναι πολύ σημαντικό να τίθενται διάφορα ζητήματα χωρίς να προκαλούνται κρίσεις.

«Θέλουμε μια κανονική σχέση με την Τουρκία. Η γεωγραφία είναι δεδομένη. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια», δήλωσε ο υπουργός, τονίζοντας ότι σε μια σύνθετη και ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, κάθε ένταση πρέπει να διαχειρίζεται με ψυχραιμία.

«Είναι σημαντικό να υπάρχει μία σχέση που να αποσυμπιέζει τις εντάσεις», όπως είπε προσθέτοντας πως αν και το προηγούμενο διάστημα, παρά τη σχετική ηρεμία, υπήρχαν αφορμές για εντάσεις αλλά υπήρχαν οι δίαυλοι που λειτούργησαν ως αντίσωμα για να αποσυμπιεστεί η κατάσταση.

Στα θέματα της ατζέντας περιλαμβάνονται το εμπόριο και η μετανάστευση, όπου η συζήτηση έχει δημιουργήσει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορούν να αποφευχθούν κρίσεις.



Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής πλευράς, η ροή μεταναστών έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια: από 860.000 το 2015 σε περίπου 21.000 σήμερα, καταγράφοντας μείωση 60% σε σχέση με πέρσι.

«Εκτός διαλόγου τα ζητήματα κυριαρχίας»

Σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, ο κ. Γεραπετρίτης διευκρίνισε ότι η ελληνική διπλωματία αναγνωρίζει μόνο την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, ενώ ζητήματα κυριαρχίας παραμένουν εκτός διαλόγου. Κάθε συζήτηση, όπως επισήμανε, πρέπει να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Τουρκία προσέρχεται με την ίδια θεσμική βάση, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία. Αναφερόμενος στη δήλωση του πρωθυπουργού, τόνισε ότι είναι ώρα να σταματήσουν οι απειλές, υπενθυμίζοντας ότι ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε την ανάγκη για σταθερή επικοινωνία με τον γείτονα, ενώ η ελληνική πλευρά είχε προετοιμαστεί εκτενώς για όλα τα πιθανά σενάρια. Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τη διαχείριση των προηγούμενων εντάσεων ως επιτυχημένη, επισημαίνοντας ότι οι παραβιάσεις στο Αιγαίο έχουν σχεδόν μηδενιστεί «χωρίς καμία έκπτωση ή θυσία».

«Οι παραβιάσεις τα προηγούμενα χρόνια έφταναν 30 την ημέρα με τον κίνδυνο θερμού επεισοδίου ανά πάσα να πάσα στιγμή να είναι ορατός», είπε ο κ. Γεραπετρίτης προσθέτοντας πως σήμερα οι παραβιάσεις έχουν σχεδόν μηδενιστεί.

Μάλιστα, ανέφερε ότι το ερώτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την άρση του casus belli, αν όχι τώρα τότε πότε, είναι ειλικρενές και όχι ρητορικό.