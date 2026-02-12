Μητσοτάκης-Ερντογάν: Πλατιά χαμόγελα και video wall στην Άγκυρα αλλά «στάσιμα νερά» στα δύσκολα

Ως διπλωματικό πινγκ πονγκ διαφορετικών απόψεων σε ήπιους τόνους μπορεί να χαρακτηριστεί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, στο περιθώριο της συνεδρίασης του 6ου Ανώτατου συμβουλίου συνεργασίας Ελλάδας Τουρκίας.

Η ελληνική αντιπροσωπεία μετά από τη συνάντηση και τη δήλωση των δυο ηγετών, δεν έκρυβε την έντονη ικανοποίησή της για το κλίμα στο προεδρικό Μέγαρο τόσο κατά τη διάρκεια του τετ α τετ όσο και για τα όσα ακούστηκαν από την τουρκική πλευρά παρά τις περιορισμένες προσδοκίες που υπήρχαν εξαρχής. Θετικά αποτιμά και η Άγκυρα τη συνάντηση, καθώς όπως επισημαίνεται και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, είναι σημαντικό η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας πάρα τις διαφορετικές θέσεις των δύο πλευρών.

Σε video wall στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης



Στην Άγκυρα, υπήρχαν εδώ και αρκετές ημέρες χαμηλές προσδοκίες στο ενδεχόμενο να υπάρξει μια θεαματική πρόοδος στα ελληνοτουρκικά, ωστόσο η πρόθεση ήταν ξεκάθαρη από την αρχή της επίσκεψης να υπάρξει ένα φιλικό κλίμα. Και αυτό παρά το τεταμένο κλίμα που υπήρχε στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Τουρκίας λόγω του αιφνίδιου αλλά ηχηρού ανασχηματισμού που αποφάσισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λίγες ώρες πριν συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Είναι ενδεικτική η θερμή υποδοχή του Έλληνα πρωθυπουργού από τον Τούρκο Πρόεδρο στο κατώφλι του προεδρικού μεγάρου, καλωσορίζοντας τον στα αγγλικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους δρόμους της τουρκικής πρωτεύουσας, υπήρξαν video wall που καλωσόριζαν τον Έλληνα πρωθυπουργό στα ελληνικά.

Η θετική ατμόσφαιρα ανάμεσα σε ελληνική και τουρκική αντιπροσωπεία, αποτυπώθηκε και στα «πηγαδάκια» που υπήρχαν ανάμεσα στους υπουργούς των δύο χωρών πριν τις κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, ενδεικτικό σημάδι που προμήνυε ότι δεν συνέβη κάποιο απρόοπτο κατά τη διάρκεια της συνάντησης.



Με «γλώσσα» Φιντάν ο Ερντογάν



Η φράση «πολύτιμος φίλος ο Κυριάκος» που χρησιμοποίησε ο Ταγίπ Ερντογάν, προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση και έδειξε τις προθέσεις της Άγκυρας να διατηρήσει το θετικό κλίμα και να φέρει άρωμα Διακήρυξης Αθηνών. Στις κοινές δηλώσεις ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στα θέματα του Αιγαίου, χαρακτηρίζοντας τα ως «αλληλένδετα» που μπορούν να επιλυθούν αν υπάρχει βούληση, προτάσσοντας δηλαδή τη «λύση πακέτο» με πιο διπλωματικό ύφος και μάλιστα σε μία «γλώσσα» που παραπέμπει ευθέως στο ύφος του Χακάν Φιντάν.

Διπλωματική ευγένεια είδαμε και στην τοποθέτηση του Ερντογάν για την ευρωπαϊκή άμυνα, όπου σημείωσε ότι είναι η προς το συμφέρον Ελλάδας και Τουρκίας Η συμμετοχή της Άγκυρας στα ευρωπαϊκά προγράμματα Άμυνας, αποφεύγοντας να σχολιάσει το βέτο της Αθήνας για την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, στάση που κράτησε η τουρκική πλευρά ακούγοντας τον Έλληνα πρωθυπουργό να θέτει ανοιχτά την απειλή του casus belli μέσα στο προεδρικό Μέγαρο.

Η αποτίμηση της συνάντησης είναι ότι οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι διαφωνούν, με τα ακανθώδη θέματα να παραμένουν στο τραπέζι, παρόλα αυτά το κλίμα και οι δηλώσεις τους έδειξαν την πρόθεση τους να παραμείνουν ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας με φόντο το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, κοιτάζοντας λοξά... και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού αποφεύγοντας κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια σοβαρή κρίση.