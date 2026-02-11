Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Οι 7 συμφωνίες που «κλειδώνουν» τη θετική ατζέντα

Με την υπογραφή επτά κρίσιμων κειμένων συνεργασίας ολοκληρώθηκε το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας - Τουρκίας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στροφή των δύο χωρών προς τη «θετική ατζέντα».

Από τη δρομολόγηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Θεσσαλονίκης - Σμύρνης έως την κοινή δράση για τους σεισμούς και την τεχνολογία, οι συμφωνίες αυτές θέτουν τις βάσεις για μια εμβάθυνση των διμερών σχέσεων στους τομείς της οικονομίας, του πολιτισμού και της πολιτικής προστασίας.

Στο επίκεντρο της οικονομικής συνεργασίας βρίσκεται η ενίσχυση της εξωστρέφειας και των υποδομών.

Θεσσαλονίκη - Σμύρνη: Η δρομολόγηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Θεσσαλονίκης - Σμύρνης αποτελεί το «μεγάλο στοίχημα» για την τόνωση του τουρισμού και των εμπορικών ροών. στο σκέλος των επενδύσεων υπεγράφη κοινή δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο Enterprise Greece και το Invest in Turkiye, με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών συμπράξεων.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν σε κοινή δράση στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), ενισχύοντας τον ρόλο τους ως περιφερειακοί παίκτες.

Έρευνα και Πολιτική Προστασία

Η «διπλωματία των σεισμών» αποκτά πλέον θεσμικό χαρακτήρα, καθώς η κλιματική κρίση και η γεωγραφική θέση των δύο χωρών επιβάλλουν κοινή δράση. Συμφωνήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών, επιτρέποντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την παροχή αμοιβαίας βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Επίσης, ξεκινά ένα νέο πρόγραμμα διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και τις νέες ψηφιακές εφαρμογές.

Πολιτισμός και Θεσμικός Διάλογος

Η προσέγγιση των δύο λαών επιδιώκεται και μέσω της «μαλακής ισχύος» του πολιτισμού, αλλά και της διπλωματικής σταθερότητας. Το Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα του Πολιτισμού ανοίγει τον δρόμο για κοινές εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και προστασία των μνημείων. Το γενικό πλαίσιο της συνεργασίας επικυρώθηκε με την κεντρική Κοινή Δήλωση των δύο κυβερνήσεων, η οποία λειτουργεί ως «ομπρέλα» για τη συνέχιση του διαλόγου σε όλα τα επίπεδα.

Τα επτά κείμενα που υπογράφτηκαν στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας - Τουρκίας

1. Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας

2. Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού

3. Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου

4. Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο ‘’Enterprise Greece’’ και το ‘’Invest in Turkiye’’

5. Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία

6. Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών

7. Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης