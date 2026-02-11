Στο «Λευκό Παλάτι» ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν

O Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε λίγο πριν από τις 15:15 στο προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα για τη συνάντηση του με τον Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο του 6ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας.

Μετά από τη συνάντηση οι δυο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις ενώ όπως έγραψε ο FLASH δεν θα δεχθούν ερωτήσεις.

Από την πλευρά της Τουρκίας στις επαφές συμμετέχουν επτά υπουργοί οι οποίοι θα υπογράψουν μνημόνια συνεργασίας με τους δέκα Έλληνες ομολόγους τους αλλά και ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν.

Τον κ. Μητσοτάκη υποδέχθηκε νωρίτερα, ο υπουργός Πολιτισμού Ναούρι Ερσόι μαζί με τον νομάρχη Άγκυρας και τον πρέσβη της Τουρκίας στην Αθήνα.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνοδεύουν δέκα υπουργοί οι οποίοι έφτασαν με διαφορετική πτήση νωρίτερα στην τουρκική πρωτεύουσα.

Το μήνυμα από Ερντογάν

Νωρίτερα, μήνυμα υπέρ της περιφερειακής ειρήνης και της ενίσχυσης των διπλωματικών επαφών έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, λίγες ώρες πριν από την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα.



«Σήμερα θα φιλοξενήσουμε στη χώρα μας τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.



Ο Ερντογάν έκανε λόγο για έναν «άνεμο Τουρκίας» που, όπως είπε, πνέει στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τον αυξημένο ρόλο που διεκδικεί η Άγκυρα στις διεθνείς και περιφερειακές ισορροπίες.



Παράλληλα, επιχείρησε να δώσει έμφαση σε μηνύματα συνεργασίας, σημειώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί για τους γείτονές της ό,τι επιθυμεί και για τον εαυτό της. «Ό,τι θέλουμε για εμάς ειρήνη, ασφάλεια, σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία, το ίδιο θέλουμε και για τους γείτονές μας και για όλες τις αδελφές χώρες», δήλωσε.



Αναφερόμενος στις πρόσφατες διπλωματικές πρωτοβουλίες της Άγκυρας, τόνισε ότι ο βασικός στόχος των επαφών είναι η συμβολή στην περιφερειακή ειρήνη. Όπως είπε, η Τουρκία συναντάται «με όλους τους παράγοντες», χωρίς «κανένα σύμπλεγμα», και μοιράζεται «μέσα σε πνεύμα αδελφοσύνης» τις ιδέες και τις προτάσεις της με τους συνομιλητές της.