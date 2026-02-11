Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Οι χαμηλές προσδοκίες, η θετική ατζέντα και τα «παράπονα» της Άγκυρας

Με χαμηλές προσδοκίες αλλά και αισιοδοξία ότι η σημερινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα στείλει μήνυμα για διατήρηση των ήρεμων νερών στο Αιγαίο και ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, υποδέχεται σήμερα η Άγκυρα τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Η σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, ύστερα από δύο χρόνια και συγκεκριμένα από τις 13 Μαΐου του 2024, κυριαρχεί στα τουρκικά μέσα με τον τουρκικό τύπο να δίνουν τον τόνο: αισιοδοξία για διάλογο, αλλά με σαφείς αιχμές για τα «εκκρεμή ζητήματα» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ακσάμ: «Ευκαιρία για λύση στο Αιγαίο»

Με τίτλο «Ευκαιρία για λύση στο Αιγαίο», η φιλοκυβερνητική Ακσάμ παρουσιάζει τη συνάντηση Ερντογάν – Μητσοτάκη ως κρίσιμο τετ-α-τετ.

Η Ακσάμ τονίζει ότι στη συνάντηση αναμένεται να τεθούν: Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος, Κυπριακό, υφαλοκρηπίδα, Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για ανταλλαγή «μηνυμάτων διαλόγου» και προσπάθεια ενίσχυσης της συνεργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οικονομία. Η εφημερίδα σημειώνει ότι Άγκυρα και Αθήνα έχουν θέσει ως στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 10 δισ. δολάρια.

Το 2025 οι τουρκικές εξαγωγές προς την Ελλάδα άγγιξαν τα 5,4 δισ. δολάρια, ενώ ο συνολικός όγκος εμπορίου έφτασε τα 6,7 δισ. δολάρια.

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έχει χαρακτηρίσει τις συνομιλίες «ιστορική ευκαιρία για μόνιμη λύση στο Αιγαίο», ενώ μεταφέρει και εκτιμήσεις από ελληνικά ΜΜΕ ότι ο Μητσοτάκης δεν προτίθεται να προχωρήσει σε παραχωρήσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συνάντηση πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον χαμηλών προσδοκιών για θεαματικές εξελίξεις, αλλά με έμφαση στη διατήρηση της επικοινωνίας και στην προώθηση της «θετικής ατζέντας».

Μιλλιέτ: «Δύο σημαντικές συναντήσεις για την περιοχή»

Η Μιλλιέτ με τίτλο «Δύο σημαντικές συναντήσεις για την περιοχή», συνδέει τηη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογά με τη σημερινή συνάντηση του ηγέτη του ψευδοκράτους Τουφάν Ερχιουρμάν με τον ΓΓ του ΟΗΕ.

Η εφημερίδα προβάλλει το περιφερειακό πλαίσιο και τη «συνολική σταθερότητα» στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των NTV και CNN Türk, η συνάντηση θα καλύψει Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο, Κυπριακό, Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, εμπόριο και στόχο 10 δις δολαρίων τουρισμό και διευκολύνσεις βίζας για τα νησιά μεταναστευτικό και καταπολέμηση διακινητών.

Παράλληλα, προβάλλεται έντονα η «θετική ατζέντα» και η πιθανότητα υπογραφής συμφωνιών χαμηλής πολιτικής (οικονομία, μεταφορές, πολιτισμός).

Χαμηλές προσδοκίες, ανοιχτοί δίαυλοι

Τούρκοι αναλυτές σημειώνουν ότι δεν αναμένεται θεαματική πρόοδος για τα χρόνια ανοιχτά ζητήματα, αλλά δίνεται έμφαση στη διατήρηση «ήρεμων νερών» και ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας.

Τα παράπονα της Άγκυρας

Παράλληλα, σύμφωνα με τα φιλοκυβερνητικά μέσα της Τουρκίας, ο Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να εκφράσει την ενόχληση της Άγκυρας όσον αφορά τις πρόσφατες δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων και του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι δηλαδή είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας ή επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

Αυτή η εξέλιξη σύμφωνα με τουρκικές πηγές θα ήταν «ένα βήμα που θα άλλαζε δυσανάλογα την ισορροπία συμφερόντων στο Αιγαίο Πέλαγος εις βάρος της Άγκυρας».

Στην ατζέντα της συνάντησης θα τεθεί και η Ευρωπαϊκή άμυνα όπου αναμένεται και σε αυτό το θέμα να εκφραστεί η δυσφορία της Τουρκίας με αφορμή τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την αρχιτεκτονική ασφάλειας της Γηραιάς ηπείρου, απόρροια του βέτο που άσκησαν Αθήνα και Λευκωσία.

Παρών και ο Βαρθολομαίος

Η εξέλιξη που έχει ιδιαίτερη συμβολισμό είναι η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην τουρκική πρωτεύουσα, όπου πρόκειται να παρακαθίσει στο γεύμα που θα προσφέρει ο Ταγίπ Ερντογάν στον Κυριάκο Μητσότακη.

Η παρουσία του κ. Βαρθολομαίου στην Άγκυρα είναι ιδιαίτερα βαρυσήμαντη όσον αφορά την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ένα θέμα το οποίο έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τον Τούρκο πρόεδρο κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στον Λευκό Οίκο.

Άνω κάτω η τουρκική πρωτεύουσα λόγω ανασχηματισμού

Την ίδια ώρα στο παραπέντε της συνάντησης Μητσοτάκη Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος προχώρησε σε έναν ανασχηματισμό έκπληξη, αντικαθιστώντας τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλικαγια ο οποίος θα συμμετείχε και στο Ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας καθώς είναι αρμόδιος με το μεταναστευτικό. Την θέση του υπουργού Εσωτερικών αναλαμβάνει ο πρώην κυβερνήτης Ερζουρούμ Μουσταφά Τσιφτσί.

Αλλαγή υπήρξε και στο Υπουργείο δικαιοσύνης καθώς ο Γιλμάζ Τούντς αντικαταστάθηκε από τον μέχρι πρότινος εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, Ακίν Γκιουρσέλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης είχε πρωτοστατήσει στο κατηγορητήριο εναντίον του Εκρέμ Ιμάμογλου.