Νυχτερινός «μίνι» ανασχηματισμός από Ερντογάν: Έδιωξε τον Γερλικάγια - αρμόδιο για τη μετανάστευση

Νυχτερινός, αιφνιδιαστικός και «μίνι» ανασχηματισμός από τον Ταγίπ Ερντογάν.

Λίγες ώρες πριν από το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας και τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ταγίπ Ερντογάν άλλαξε δυο υπουργούς του.

Οι αλλαγές στο τουρκικό υπουργικό σχήμα ανακοινώθηκαν, αργά το βράδυ της Τρίτης, μέσω απόφασης που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Τουρκίας.



Συγκεκριμένα, ο μέχρι πρότινος υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, απομακρύνθηκε από τη θέση του και αντικαταστάθηκε από τον μέχρι πρότινος εισαγγελέα Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ. Παράλληλα, στο υπουργείο Εσωτερικών τοποθετήθηκε ο Μουσταφά Τσιφτσί πρώην κυβερνήτης Ερζουρούμ αντικαθιστώντας τον Αλί Γερλικάγια, αρμόδιο για τη μετανάστευση.

Σημειώνεται, πως στην ελληνική αποστολή μετέχει μεταξύ άλλων και ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης.

Το όνομα του νέου υπουργού Δικαιοσύνης της Τουρκίας συνδέεται άμεσα με μεγάλες δικαστικές έρευνες που διεξήγαγε ως εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης ενώ ενεπλάκη και στην υπόθεση Ιμάμογλου τον οποίο είχε κατηγορήσει για εξύβριση και στοχοποίησή του.