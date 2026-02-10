Το μεσημέρι της Τετάρτης η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν - Το πρόγραμμα της επίσκεψης στην Τουρκία

Στην Άγκυρα μεταβαίνει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη διεξαγωγή της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία Αθήνα και Άγκυρα επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και να εδραιώσουν το κλίμα αποκλιμάκωσης στις διμερείς σχέσεις.

Κεντρικό γεγονός της επίσκεψης θα είναι η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που - όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Μέγαρο Μαξίμου - θα λάβει χώρα στις 15.15 (ώρα Ελλάδας), πριν από τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.



Μετά τη διμερή συνάντηση των δύο ηγετών, θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του Συμβουλίου, με τη συμμετοχή υπουργών και αξιωματούχων των δύο χωρών, όπου αναμένεται να εξεταστεί το σύνολο της διμερούς ατζέντας, από την πολιτική συνεργασία έως ζητήματα οικονομίας, ενέργειας και μεταφορών.

Στις 17.00, ώρα Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο, δίνοντας το στίγμα των συνομιλιών και των επόμενων βημάτων στον ελληνοτουρκικό διάλογο.



Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με δείπνο που θα παραθέσει ο Τούρκος πρόεδρος προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας, σε έναν συμβολισμό που υπογραμμίζει τη βούληση των δύο πλευρών να διατηρηθεί το θετικό μομέντουμ στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, παρά τις γνωστές διαφορές.