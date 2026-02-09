Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.



Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Χριστοδουλίδη για την επικείμενη επίσκεψή του στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Συζητήθηκαν επίσηςοι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και επιβεβαιώθηκε ο διαρκής συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας.

Σημειώνεται πως οι δυο χώρες έχουν λάβει πρόσκληση από τον πρόεδρο Τραμπ για συμμετοχή τους στο «Συμβούλιο Ειρήνης» με την Αθήνα και τη Λευκωσία να «ζυγίζουν» την απόφαση τους για το εάν θα συμμετάσχουν ή όχι στη διάσκεψη.

Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως η Ελλάδα βρίσκεται σε διαβούλευση με τους ευρωπαίους εταίρους της και ιδιαίτερα με τις γειτονικές χώρες και τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η απόφαση για το εάν θα συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης».