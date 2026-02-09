«Συμβούλιο Ειρήνης»: «Σπαζοκεφαλιά» η πρόσκληση Τραμπ - Οι προβληματισμοί και το ταξίδι στην Ινδία

Πυκνά σημαντικών διπλωματικών διεργασιών αναμένονται τα επόμενα 24ώρα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος μεθαύριο Τετάρτη μεταβαίνει στην Άγκυρα, όπου θα συναντήσει ύστερα από ενάμιση χρόνο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος και Τουρκίας και την επόμενη ημέρα θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαικής Ένωσης.

Από χθες, πάντως, η ελληνική διπλωματία βρίσκεται αντιμέτωπη με ακόμη μία «πρόκληση», καθώς έφθασε στην Αθήνα η πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή της χώρας μας στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» με αντικείμενο τη μεταπολεμική Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον. Κυβερνητικές πηγές σημείωναν ότι η Αθήνα αξιολογεί όλες τις παραμέτρους της συγκεκριμένης υπόθεσης. Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος τονίζει στον FLASH ότι τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή τόσο με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, όσο και σημαντικά Αραβικά κράτη και τα επόμενα 24ώρα αναμένεται η ελληνική απάντηση.

Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση συνεκτιμά και τα θετικά, αλλά και τα σημεία – αγκάθια της αμερικανικής πρότασης. Υπενθυμίζεται, δε, ότι στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 22 Ιανουαρίου στη Βελγική πρωτεύουσα, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε ρίξει στο τραπέζι μία συμβιβαστική πρόταση, δηλαδή να συμμετάσχουν οι Ευρωπαίοι – παρά την αρχική τους άρνηση – στο Συμβούλιο Ειρήνης αποκλειστικά και μόνο για το θέμα της Γάζας.

Πάντως, ακόμη ένα στοιχείο, που προσμετρά η Αθήνα είναι πως την ημερομηνία του πρώτου «Συμβουλίου Ειρήνης» ο πρωθυπουργός είναι κατά πληροφορίες προγραμματισμένο να μεταβεί στην Ινδία, όπου μεταξύ άλλων θα συμμετάσχει σε ένα Συνέδριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Κλείνει» ο κατάλογος των υπουργών για την Άγκυρα

Την ίδια ώρα, εντός της ημέρας αναμένεται εκτός απροόπτου η απάντηση της τουρκικής πλευράς στον κατάλογο Υπουργών και θεμάτων, που έχει αποστείλει η ελληνική πλευρά, ώστε να οριστικοποιηθούν οι υπουργικές συμμετοχές στο επικείμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας της Άγκυρας.

Όπως σας έχει ενημερώσει τις προηγούμενες ημέρες ο FLASH, στην τουρκική πρωτεύουσα είναι πιθανό να μεταβούν μεταξύ άλλων, οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας και Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης. Επίσης, στην ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας αναμένεται να περιληφθούν ζητήματα, που αφορούν στο περιβάλλον, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Μολονότι η συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς Ελλάδα και Τουρκία φαίνεται να ομονοούν ότι τα «ήρεμα νερά» πρέπει να διατηρηθούν και οι ενεργοί δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες να πολλαπλασιαστούν, υπάρχουν χαμηλές προσδοκίες για την προοπτική επίλυσης της μοναδικής διαφοράς, που αναγνωρίζει η Ελλάδα, ήτοι την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Άλλωστε σε μία περίοδο πρωτόγνωρης γεωπολιτικής ρευστότητας, αλλά και έντονου αμερικανικού παρεμβατισμού το νέο ελληνοτουρκικό ραντεβού κορυφής εκπέμπει ακόμη ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους: Ελλάδα και Τουρκία είναι σε θέση να συνομιλούν απ ευθείας χωρίς την ανάγκη διαμεσολάβησης. Όπως το έθεσε, άλλωστε, προ ημερών μέσω του Foreign Policy ο Κυριάκος Μητσοτάκης «τα ελληνοτουρκικά δεν θα αποτελέσουν ακόμη μία πηγή αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή».