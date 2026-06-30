Φωτιά τώρα στον Άγιο Δημήτριο Κορίνθου: Απανωτά μηνύματα του 112 - Επιχειρούν 3 εναέρια

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (30/6) στην Πυροσβεστική όταν ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κορίνθου, κινητοποιώντας τις Αρχές.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν δυσχερείς συνθήκες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές πως το μέτωπο καίει κοντά σε κατοικίες ή υποδομές.

Μπαράζ του 112 - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Λίγο μετά τις 17:30, το 112 ήχησε στην περιοχή προτρέποντας όσους βρίσκονται σε αυτή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγα λεπτά μετά, οι κάτοικοι άκουσαν για δεύτερη φορά μήνυμα του 112 αυτή τη φορά για απομάκρυνση από τις περιοχές Φιλοθέη και Θυμαριώνα προς Ξυλοκέριζα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φιλοθέη και #Θυμαριώνα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου απομακρυνθείτε προς #Ξυλοκέριζα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο έργο κατάσβεσης συνδράμουν 91 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 30 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.