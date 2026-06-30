Εύβοια: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Λούτσα - Συνεχίζονται οι ρίψεις
Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η αγροτοδασική πυρκαγιά στη Λούτσα Ευβοίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν το έργο της πλήρους κατάσβεσης.
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβοίας, εκδηλώθηκε σήμερα 30 Ιουνίου 2026 περίπου στις 08:30.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μεταβαίνουν ως συνδρομή στο σημείο της πυρκαγιάς.
Χάρη στην άμεση κινητοποίηση, η φωτιά τέθηκε σε κατάσταση χωρίς ενεργό μέτωπο, με τις δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο και να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις μέχρι την πλήρη κατάσβεση.
Στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, ωστόσο από την πυρκαγιά δεν κινδύνευσαν κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές, σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.