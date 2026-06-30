Φωτιά τώρα στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Ήχησε το 112 - Επιχειρούν 7 εναέρια
Στο έργο κατάσβεσης συνδράμουν επίσης 57 πυροσβέστες και 15 οχήματα.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (30/6) στην περιοχή Δερβένι του δήμου Ωραιόκαστρου στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Λίγο πριν τις 16:00, οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν μήνυμα του 112 που τους προέτρεπε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.
Εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών λόγω των ισχυρών ανέμων, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούσαν στο σημείο ενισχύθηκαν και πλέον στο έργο κατάσβεσης συνδράμουν 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή υπάρχει και από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
Η αρχική ενημέρωση της Υπηρεσίας έκανε λόγο για 25 πυροσβέστες, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
Μέχρι στιγμής, το μέτωπο δεν απειλεί κατοικίες ή υποδομές.