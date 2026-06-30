Φωτιά τώρα στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Ήχησε το 112 - Επιχειρούν 7 εναέρια

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (30/6) στην περιοχή Δερβένι του δήμου Ωραιόκαστρου στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Λίγο πριν τις 16:00, οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν μήνυμα του 112 που τους προέτρεπε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026

Εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών λόγω των ισχυρών ανέμων, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούσαν στο σημείο ενισχύθηκαν και πλέον στο έργο κατάσβεσης συνδράμουν 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή υπάρχει και από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η αρχική ενημέρωση της Υπηρεσίας έκανε λόγο για 25 πυροσβέστες, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Μέχρι στιγμής, το μέτωπο δεν απειλεί κατοικίες ή υποδομές.