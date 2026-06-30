Φωτιές: Υπό μερικό έλεγχο στην Μαριολάτα Φωκίδας, οριοθετήθηκε στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη (30/6) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του δήμου Δελφών. Η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 17:00, εξελίχθηκε όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κυρίως εντός ρεματιάς όπου κοντά υπήρχαν καλλιέργειες, ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας.



Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της, στην περιοχή μετέβη το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, ενώ όπως τονίζεται από την πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.



Επιπλέον, σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 17:00, κυρίως εντός αγροτικής έκτασης, χωρίς να κινδυνεύσουν οικίες ή υποδομές. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 91 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 30 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.



Παράλληλα εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112: Το πρώτο στις 17:25, που ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά και το δεύτερο για την απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Φιλοθέη και Θυμαριώνα προς την Ξυλοκέριζα.

48 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 48 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Απ' αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη οκτώ.



Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.



Τέλος, η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.