Ο FLASH στο πύρινο μέτωπο της Θεσσαλονίκης με τον νεκρό - «Εκκενώθηκαν 100 σπίτια»

Πύρινος συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Θεσσαλονίκης από τη φωτιά που ξέσπασε στις 14:30 το μεσημέρι της Τρίτης (30/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Δερβένι του δήμου Ωραιόκαστρου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές δίνουν μάχη με τις φλόγες για να περιορίσουν το μέτωπο που απειλεί το χωριό Λητή και προκάλεσε δυστυχώς την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

Ο FLASH βρίσκεται στο σημείο και μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από την πυρκαγιά.

«Προσπαθούμε να σώσουμε τα πρώτα σπίτι του χωριού» - Νεκρός άνδρας

Όπως πρώτα αναφέρθηκε από ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η ανθρώπινη σορός που ανήκει σε άνδρα εντοπίστηκε στα όρια με τον οικισμό Λητή ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα στοιχεία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεκρός διέμενε σε καλύβα στον λόφο που καίει το μέτωπο, μέσα στο δάσος.

Για το πύρινο μέτωπο που αναζωπυρώνεται διαρκώς και εξαπλώνεται σε δασική περιοχή μίλησε στο Flash.gr και την Ελένη Καραθάνου, ο κ. Κωνσταντίνος Μοσχοβόπουλος, Εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διαχείρισης στόλου οχημάτων δήμου Ωραιοκάστρου.

Βασίλης Παπαναστασούλης / Flash.gr

«Έχει εστάλη μήνυμα 112 ώστε να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τα σπίτια τους. Έχουν ήδη εκκενωθεί 100 σπίτια μέχρι στιγμής και γίνεται προσπάθεια απομάκρυνσής τους από την περιοχή. Η φωτιά ξεκίνησε από τον οικισμό της Ανθούπολης και πέρασε όλο τον ορεινό βραχίονα και έφτασε μέχρι τη Λητή. Προσπαθούμε να σώσουμε τα πρώτα σπίτια του χωριού.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι και είναι δύσκολη η κατάσβεση της πυρκαγιάς» είπε ο ίδιος.

Απεγκλωβισμός γυναίκας με εγκαύματα - Απειλούνται σπίτια

Μάλιστα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν γυναίκα από εξωτερικό χώρο σπιτιού, η οποία έφερε εγκαύματα, σύμφωνα με πληροφορίες 2ου βαθμού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι δυσχερείς καιρικές συνθήκες εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν, δεν ευνοούν την κατάσβεση του μετώπου ενώ όσο περνάει η ώρα, η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη με την πυρκαγιά να απειλεί σπίτι στο χωριό Λητή.

Βασίλης Παπαναστασούλης / Flash.gr

Ήχησε το 112 - Απομάκρυνση προς το γήπεδο Λητής

Το 112 ήχησε στην περιοχή για δεύτερη φορά περίπου στις 17:00, αυτή τη φορά προτρέποντας όσους βρίσκονται στην κοινότητα Λητής να απομακρυνθούν προς το γήπεδο του χωριού και αν ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγο πριν τις 16:00, οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν το πρώτο μήνυμα του 112 που τους προέτρεπε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πλέον, στην περιοχή επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και εθελοντές ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Από την αρχική ενημέρωση, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούσαν στο σημείο είχαν ενισχυθεί εκ νέου και συνέδραμαν 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή υπάρχει και από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η αρχική ενημέρωση της Υπηρεσίας έκανε λόγο για 25 πυροσβέστες, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο.