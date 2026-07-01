Φωτιά στα Μέθανα - 112 για ετοιμότητα κατοίκων
Σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, 1η Ιουλίου , λίγο μετά τις 16:30, σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στις 17:16 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής όπου εξελίσσεται η φωτιά.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.