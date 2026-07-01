Μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας: Σηκώθηκαν 12 εναέρια μέσα - Εστάλη 112 για εκκένωση της Σφάκας

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας, σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 λίγο μετά τις 13:40.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 110 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Έχει πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο Αταλάντης - Καλαπόδι.

Στις 14:57 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων οικισμών, Σφάκα και Ζέλι Φθιώτιδας ενώ στις 15:37 εστάλη και νέα ενημέρωση στους κατοίκους της τοπικής κοινότητας Σφάκας να απομακρυνθούν προς Ελάτεια.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα #Σφάκας της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Ελάτεια



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3.



Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.



Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.