Φωτιά τώρα στην Στρογγυλή Άρτας: Ήχησε το 112 - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7) στην Στρογγυλή Άρτας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή και πλέον συνδράμουν 55 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, καθώς και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Ηπείρου.



Η πυρκαγιά εξελίσσεται κυρίως σε αγροτική έκταση.



Υπενθυμίζεται ότι στις 16:22 εκδόθηκε μήνυμα 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στον Άγιο Σπυρίδωνα Άρτας, προτρέποντας όσους βρίσκονται σε αυτή την περιοχή να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθήσουν οδηγίες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 2, 2026

Στην αρχική ενημέρωση της πυροσβεστικής γινόταν λόγο πως στο μέτωπο επιχειρούσαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπετρα, ενώ συνδρομή υπήρχε και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Αναφέρεται πως μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν κατοικίες ή υποδομές ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Μάλιστα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηπείρου , έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.