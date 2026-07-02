Θεσσαλονίκη: Μεγάλη κινητοποίηση για τη φωτιά στον Βαθύλακκο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στον Βαθύλακκο του Δήμου Χαλκηδόνος, στη Θεσσαλονίκη .

Η Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 18:00, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα, προκειμένου να αποτρέψει την εξάπλωσή της. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή εθελοντικών ομάδων.

Από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στις ενεργές εστίες της πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες ενισχύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές ή άλλες υποδομές. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον άμεσο περιορισμό του πύρινου μετώπου, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή έως ότου η φωτιά τεθεί πλήρως υπό έλεγχο.