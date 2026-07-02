Προσλήψεις στην πυροσβεστική - Που τοποθετούνται οι 600 νέοι πυροσβέστες

Η κατανομή πραγματοποιήθηκε από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε περιοχής, ώστε να ενισχυθούν οι υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αυξημένες απαιτήσεις τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική χώρα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι περισσότερες θέσεις κατευθύνονται στο Νότιο Αιγαίο, όπου προβλέπονται 92 νέες οργανικές θέσεις. Ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 65 θέσεις, ενώ από 55 θέσεις λαμβάνουν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη , η Θεσσαλία και η Κρήτη.

Αναλυτικά, η κατανομή ανά Περιφέρεια έχει ως εξής:

Αττική: 8 θέσεις

Κεντρική Μακεδονία: 65 θέσεις

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 55 θέσεις

Δυτική Μακεδονία: 28 θέσεις

Ήπειρος: 35 θέσεις

Θεσσαλία: 55 θέσεις

Δυτική Ελλάδα: 34 θέσεις

Πελοπόννησος: 37 θέσεις

Στερεά Ελλάδα: 53 θέσεις

Νότιο Αιγαίο: 92 θέσεις

Βόρειο Αιγαίο: 38 θέσεις

Κρήτη: 55 θέσεις

Ιόνια Νησιά: 45 θέσεις

Το υπουργείο επισημαίνει ότι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασικό πυλώνα για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης αυξάνουν τις ανάγκες για άμεση και αποτελεσματική επέμβαση.

Όπως τονίζεται, η στελέχωση των υπηρεσιών με νέο προσωπικό αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη προστασία των πολιτών, της περιουσίας τους και του φυσικού περιβάλλοντος, ενισχύοντας την ετοιμότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων σε όλη τη χώρα..