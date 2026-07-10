Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά σε 534 προσλήψεις - Πώς κάνετε αίτηση

Σε 534 προσλήψεις προσωπικού για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων προχωρά ο Δήμος Αθηναίων για το διδακτικό έτος 2026-2027. Οι συμβάσεις θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και πλήρους απασχόλησης, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, η διαδικασία αφορά συνολικά 534 θέσεις εργασίας για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας στις σχολικές μονάδες της πόλης κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς.

Πώς κάνετε αίτηση

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν αποκλειστικά την ειδική αίτηση που συνοδεύει την ανακοίνωση και να την καταθέσουν μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τα προσόντα, τις λοιπές ιδιότητες και την τυχόν εργασιακή εμπειρία τους.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με δύο τρόπους. Είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου του Δήμου Αθηναίων (Πατησίων 159, ισόγειο, Τ.Κ. 11252, Αθήνα).

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, 5ος όροφος, Πατησίων 159, Τ.Κ. 11252, Αθήνα, με παραλήπτη τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπόψη κ. Γιαννέλη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στα τηλέφωνα 214 411 7235, 214 411 7236, 214 411 7237, 214 411 7238, 214 411 7239, 214 411 7241, 214 411 7244, 214 411 7245 και 214 411 7246.