Δύο φωτιές σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Δύο φωτιές σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (1/7) στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές, ενώ έχουν διατεθεί 11 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενισχύοντας την προσπάθεια περιορισμού των μετώπων της φωτιάς. Παράλληλα, σημαντική είναι η συνδρομή υδροφόρων οχημάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τον πλήρη έλεγχο των εστιών και την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικίες.