Φωτιά στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης: Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση - Καίει κοντά σε σχολεία

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Δευτέρας (29/6) μετά από ειδοποίηση για φωτιά στην περιοχή βορειοδυτικά της Πυλαίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το thestival, η φωτιά καίει ξερά χόρτα, ενώ στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με επτά πυροσβεστικά οχήματα, με στόχο τον άμεσο περιορισμό του μετώπου.

Από τη φωτιά κάηκε κολώνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ρεύματος στο Πανόραμα και στον Χορτιάτη και η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για απεγκλωβισμό από ασανσέρ ενώ αναφέρεται πως η πυρκαγιά καίει κοντά στην περιοχή όπου υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία.