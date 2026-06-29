Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Βρία Κατερίνης

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Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (29/6) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.



Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Λίγη ώρα αργότερα, η Πυροσβεστική κατάφερε να οριοθετήσει τη φωτιά.