Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Κατερίνη

Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Βρία Κατερίνης

Έχουν κινητοποιηθεί και εναέρια μέσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi
Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi
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Χρήστος Τέλιος

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Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (29/6) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Λίγη ώρα αργότερα, η Πυροσβεστική κατάφερε να οριοθετήσει τη φωτιά.

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Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Κατερίνη

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